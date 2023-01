Bianca Drăgușanu, schimbări în noul an: ”Vreau să fac bani mulți rău de tot”

Iubita lui Gabi Bădălău este pregătită să facă în noul an. Frumoasa blondină intenționează să facă foarte mulți bani în următoarele 12 luni din 2023 și speră și la alte aspecte importante pentru viața personală.

Bianca Drăgușanu, planuri pentru 2023. Ce intenționează să facă fosta asistentă TV

Bianca Drăgușanu știe ce vrea să facă anul acesta, pe primul plan fiind sănătatea și echilibrul. În plan secund, fosta prezentatoare de la Kanal D vrea să producă venituri generoase și să nu ducă lipsă de absolut nimic.

ADVERTISEMENT

Afacerile nu sunt singurele pe care vrea să se concentreze vedeta, ci și călătoriile în străinătate. Fosta asistentă a lui Dan Capatos visează să descopere foarte multe locuri speciale alături de persoanele dragi din viața sa.

„Îmi doresc echilibru, sănătate, dacă ai sănătate le faci pe toate. Îmi doresc ce își dorește orice om normal, îmi doresc pentru mine să nu mai fiu atât de permisivă și atât de naivă cu oamenii din jurul meu.

ADVERTISEMENT

Oricum am învățat asta de-a lungul timpului și putere de muncă și de concentrare, căci eu chiar am tot ce îmi doresc și ce poate să-și dorească un om. Vreau să fac bani mulți rău de tot.

Vreau să mă concentrez asupra afacerilor mele și contractelor pe care le am și apoi am timp și de călătorii. Dacă sunt sănătoasă și am bani pot să le fac și pe astea”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru .

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu, afaceri prospere. Din ce face bani

Bianca Drăgușanu se bucură de afaceri prospere care îi aduc venituri substanțiale. are un business cu rochii elegante și de mireasă, încă unul cu blănuri naturale și altul cu haine pentru fitness.

În plus, blondina are numeroase contracte de imagine, unul dintre acestea aducându-i suma de peste 100.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Are carte de muncă încă de la vârsta de 18 ani și face bani din orice, însă nu se oprește aici. Fosta asistentă TV muncește pentru a-și achiziționa o casă pentru că în momentul de față locuiește la bloc.