Bianca Drăgușanu se destăinuie! Ce spune despre împăcarea cu Alex Bodi: „Viața e imprevizibilă”

După ce s-au despărțit cu scandal la notar și au jurat că nu vor mai fi niciodată împreună, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au decis să șteargă cu buretele toate problemele din trecut, iar acum par să fie mai fericiți ca niciodată. Și ce mod mai bun de a sărbători marea împăcare dacă nu printr-o mică escapadă pe litoral.

Nu oriunde, ci în cea mai exclusivistă zonă a stațiunii Mamaia, unde controversatul om de afaceri din Mediaș a avut grijă ca frumoasei sale partenere să nu-i lipsească nimic. Nu de alta, dar la câți admiratori roiesc în jurul blondinei, trebuie să facă mari eforturi pentru a fi sigur că aceasta va rămâne lângă el.

Da, ați auzit bine. Deși nu mai e un secret pentru nimeni faptul că și-a regăsit fericirea în brațele fostului soț, Bianca primește în continuare mesaje mai mult sau mai puțin „cuminți” din partea celor care ar da orice să o cucerească.

Bianca Drăgușanu, mai fericită ca niciodată alături de Alex Bodi. Cei doi au sărbătorit împăcarea la malul Mării

Cât despre weekend-ul trecut, când a marcat împăcarea cu Alex Bodi printr-o petrecere de pomină pe litoral, blondina a negat zvonurile conform cărora cei doi ar fi avut parte de un moment tensionat. Ba chiar susține că se simt foarte bine de când au hotărât să deschidă un nou capitol al relației lor.

„Viața e imprevizibilă, o lăsăm să ne surprindă! Da, cred că da, a fost prima noastră vacanță împreună în vara asta și ce a apărut prin ziare că ne-am certat și pe la mare, prin cluburi, și weekend-ul acela că eu am plecat singură, nu, nu s-a întâmplat așa ceva.

Noi chiar trecem printr-o perioadă foarte frumoasă din viață noastră. Am fost la mare cu familia și cu prietenii, am fost o gașcă de vreo 15-16 persoane la mare. Am fost mai multe familii de la Mediaș. Alex a fost cu fetițele lui, eu am fost cu fetița mea, cu mama, cu prietenii apropiați, chiar a fost cea mai frumoasă formulă în care ne-am aflat vreodată și nu au existat discuții sau tensiuni, darămite ceea ce s-a pornit în presă zilele trecute”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru click.ro.

Ce așteptări are fosta prezentatoare TV de la bărbatul iubit

Și dacă tot a venit vorba despre iubire, nu trebuie să ne mire că blondina este asaltată cu mesaje din partea celor care ar face orice să îi intre în grații. Și nu au de gând să renunțe, chiar dacă e clar că toate propunerile lor sunt sortite eșecului.

„Eu nu primesc propuneri indecente, primesc, într-adevăr, tot felul de mesaje pe rețelele de socializare pe care nu le deschid. Nu dau curs, nu mă interesează, sunt o femeie matură și nu am fost niciodată o femeie ușor de agățat! Eu sunt genul de femeie clasică, care a fost cucerită deja și nu mă mai interesează niciun fel de propuneri de genul acesta.

Bărbatul de lângă mine trebuie să aibă tot ce sunt eu. Eu sunt o fire agitată, foaete corectă, foarte loială, foarte ambițioasă, foarte perseverentă, foarte independentă, toate cu foarte, știi? Și atunci el trebuie să fie de două ori foarte, foarte, foarte extra-mega.

Bărbatul de lângă mine întotdeauna va întruni aceste calități și va sta lângă mine atât timp cât merită și cât îndeplinește aceste calități. Bineînțeles că trebuie să avem un numitor comun și să ne dorim aceleași lucruri.

Pentru mine contează foarte mult respectul, fidelitatea, contează să fie atent, contează să fie afectuos, este foarte important să fie inteligent, e foarte important ca bărbatul de lângă mine să mă facă să mă simt protejată, să mă simt cea mai importantă, cea mai frumoasă, cea mai dorită, cea mai cea. Și la Beyonce, fanul ei numărul 1 este soțul ei, Jay-Z. Așa e și la mine, soțul meu trebuie să fie în primul rând prietenul meu cel mai bun, fanul meu și criticul meu cel mai aspru, pentru că doar așa putem da randament împreună!”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

