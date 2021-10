Bianca Drăgușanu și-a dus mama la estetician. Care este motivul: “La o anumită vârstă încep să dispară”

Frumoasa blondină și-a dus mama la estetician, la unul dintre medicii la care apelează foarte des în ultima perioadă, fiind vorba de o clinică privată din Cluj-Napoca.

Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri când a văzut că cea care a adus-o pe lume, Madi, are nevoie de mici ajutări la nivelul feței. Zis și făcut, cele două au plecat din Capitală.

Bianca Drăgușanu a explicat și ce vrea să-i facă mamei sale, dar și care este motivul pentru care a ajuns la această concluzie.

Bianca Drăgușanu și mama sa, la estetician. Ce vrea să-și facă Madi

Legat de procedurile alese de este vorba de botox pentru riduri și ceva îmbunătățiri la nivelul buzelor care ar începe „să dispară” după spusele vedetei.

Mama Biancăi Drăgușanu are buzele extrem de deshidratate de la o vreme, acesta fiind și motivul pentru care vrea să obțină naturalețe și sănătate, nicidecum volum.

„Am ajuns din nou la Cluj de data asta cu mama pentru că vreau să-i fac botoxul, chiar dacă e foarte frumoasă.

Am adus-o pe mama pentru că vreau să-i fac botox și puțin buzele deoarece la o anumită vârstă încep să dispară.

Așa facem, ne apucăm de procedură. Începem cu botoxul. Mamă îți este frică? Haide, să o facem pe mama frumoasă, mai frumoasă decât e.

Vreau să o întinerim puțin”, a spus fosta asistentă TV direct din cabinetul medicului estetician din Cluj, pe InstaStory.

Când se oprește Bianca Drăgușanu din operații estetice

Bianca Drăgușanu are foarte multe la activ și recunoaște că este deja o obișnuință să treacă pragul cabinetelor chirurgicale și de înfrumusețare.

Fosta soție a lui Alex Bodi își dorește să arate mereu bine și cu o siluetă de invidiat, precizând că nu va renunța prea curând la aceste mici ajustări care îi dau o stare de bine.

„Unii au impresia că eu mănânc botox la micul dejun. E adevărat că sunt operată. Eu nu am ascuns asta niciodată.

Nu am venit ca unele să zic ca mi s-au umflat buzele, pentru că am mâncat ardei iute sau ca mi-am pus nu ştiu ce măşti şi de aia nu mai am riduri. Eu am recunoscut toate interventiile.

Dacă nu le convine unor invidioşi, e problema lor. Eu o sa ma operez până mor”, declara Bianca Drăguşanu în urmă cu ceva vreme pentru .