Bianca Drăgușanu și-a trădat toate prietenele pentru idila cu Bădălău. Ramona Gabor, cea mai șifonată

Bianca Drăgușanu se află în Dubai, unde se distrează în compania lui Gabi Bădălău, un Don Juan veritabil al divelor din România. Printre cele care i-au căzut prădă este și Ramona Gabor, una dintre cele mai bune prietene ale fostei soții ale lui Alex Bodi. Sursele FANATIK susțin că blonda și-ar fi supărat bunele sale amice după ce s-a cuplat în Emirate cu afaceristul.

Daniela Crudu și Ramona Gabor, șifonate după ce fosta prezentatoare tv s-a cuplat cu Gabi Bădălău

Așa cum e obișnuită, Bianca Drăgușanu se distrează în cele mai de lux locații, indiferent unde este, cu o companie selectă, oameni de afaceri și artiști pe măsură. O seară spectaculoasă a avut-o împreună și cu Florin Salam și Roxana Dobre, soția acestuia, alături de care s-a distrat împreună cu Gabi Bădălău, cel alături de care a pornit o idilă.

Din sursele FANATIK cei doi îndrăgostiți sunt în tatonări de ceva vreme, petrecând la munte, în România, și Crăciunul, iar de când a auzit că Bianca este în Dubai, afaceristul a fugit rapid în Emirate, unde și-a cazat noua iubită într-un hotel de maximă eleganță și a dus-o la o sesiune masivă de cumpărături. Noi am publicat și primele imagini cu blonda din Dubai, împreună cu Gabi Bădălău.

Până acum, Bianca Drăgușanu se afla numai în compania Ramonei Gabor, buna ei prietenă, însă de când Bădălău a apărut în peisaj, aceasta a dispărut subit din zonă. Ceea ce puține persoane știu este că Ramona și Gabi Bădălău au avut o relație de iubire asumată și care s-a terminat după 2 ani de iubire. Cei doi au au locuit într-un apartament din zona Marriot, însă afaceristului i-au ajuns pe la ureche zvonuri despre cum bruneta ar fi călcat strâmb.

„Ramona este un subiect închis. Între noi s-a terminat totul, nu mă mai interesează ce face. Dacă mă voi întâlni cu ea pe stradă, o voi saluta şi atât. Nu mai am nimic de luat de la ea, nu vreau nimic de la ea. A ales această cale, iar eu am drumul meu. Am ţinut la ea, dar acum i-am descoperit o altă faţă.

Am fost împreună doi-trei ani, am crezut că se schimbă, dar – vorba lui Meme (n.r. Mihaela Moise) – dacă e stricată… Mă doare sufletul, dar nu mai am puterea să o apăr. Bine că n-am aflat la 34-35 de ani cum e Ramona, când o luam de nevastă şi poate aveam şi copii. Aşa, s-a terminat totul mult mai uşor”, declara fiul fostului prefect de Giurgiu după escapada Ramonei pe iaht, pentru click.ro.

Despre Ramona Gabor a aut numai cuvinte grele, după ce acesta a descoperit că s-ar fi vândut pe 1.000 de euro, dar și după ce a luat parte la o petrecere pe un yaht, unde l-a înșelat cu milionarii. Dovada stă imaginea de mai jos.

De altfel, Gabi Bădălău a avut o relație neasumată și cu Daniela Crudu, tot bună prietenă cu Bianca Drăgușanu. Idila dintre afacerist și Cruduța a avut loc chiar în urmă cu câteva luni. Cei doi se mutaseră chiar și împreună, după cum s-a zvonit la momentul respectiv.

Iată că relația nu a durat mai mult de câteva luni, iar acum Bădălău a atacat în liga mare, anume la inima Biancăi Drăgușanu, pe care a și câștigat-o, blonda fiind răvășită după relația cu Alex Bodi.

Ce știm este că după această escapadă amoroasă, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău vor doar să se distreze împreună, sunt amorezați unul de celălalt, însă niciunul nu-și dorește, la momentul acesta, o relație serioasă. Cei doi nu recunosc că trăiesc o idilă, deși imaginile în care au fost surprinși împreună, imagini în care apar în momente de maximă tandrețe, dovedesc contrariul.

Bădălău a fost cuplat de-a lungul timpului cu Ramona Gabor, Andreea Mantea, Daniela Crudu, Claudia Pătrășcanu, cu care a ajuns și în fața altarului și cu care are doi băieți. Acesta este renumit pentru modul vulgar în care vorbea cu iubitele sale.

Bianca Drăgușanu se reinventează după fiecare traumă emoțională

Fosta prezentatoare tv a avut parte de mai multe episoade traumatizante în viața ei. După relațiile eșuate din adolescență care s-au soldat cu traume fizice pe care le suportă chiar și acum, la 38 de ani, Bianca Drăgușanu a a reușit de fiecare dată să se ridice și să rămână pozitivă.

De altfel, nici ultima relație, cea cu Alex Bodi, care a fost un adevărat roller coaster de emoții, trăiri cumulate, presărate cu scandaluri, injurii, care au culminat chiar cu bătăi zdravene, nu a făcut-o să rămână în suferință.

Afaceristul din Mediaș a părăsit-o pentru cea despre care blonda spune că i-a fost amantă, Daria Radionova, pe care a și cerut-o de nevastă și cu care în prezent locuiește în vila de aproape 800 de mii de euro din Tunari, unde este plasat în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism, trafic de droguri și minori.

Vizibil rănită, însă cu scăpată de traumele relației, Bianca Drăgușanu a părăsit România pentru mai multe săptămâni, în căutarea unui apartament în Dubai, unde îți dorește să se stabilească.