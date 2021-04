Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat?! “Gabi Bădălău a făcut circ când a văzut imaginile”

Dragoste și secrete cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi – așa ar putea suna numele telenovelei din showbiz ale cărei episoade încă se filmează. FANATIK.RO a aflat că blonda și fostul soț ar fi la un pas de împăcare! După ce rusoaica Daria Radionova și-a făcut bagajele și a părăsit vila din Tunari a afaceristului, Bodi a trecut la “atac” și a făcut deja primul pas pentru a ajunge iar la inima Biancăi Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi nu pot sta împreună prea mult timp, dar nici despărțiți! Scânteia care mai exista între ei a dat naștere unui foc ce a început să ardă mocnit… inițial. Astăzi, însă, flăcările au izbucnit și i-ar fi încălzit inima de gheață a Biancăi.

Conform surselor noastre, Alex Bodi i-a trimis un buchet cu 101 trandafiri blondei care nu a ezitat și a publicat imediat imaginile pe InstaStory. A revenit însă asupra postării și a eliminat imaginile, dar noi am fost vigilenți și le-am salvat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Alex Bodi vrea să o recucerească pe Bianca Drăgușanu și, la un an de la divorț, timp în care blondina a încercat să aibă o relație cu Gabi Bădălău, cu care a și bifat câteva vacanțe exotice, afaceristul nu știe ce să mai facă pentru a-i arăta că îi duce dorul. Primul pas: i-a trimis mai multe buchete cu flori! Și nu orice fel de buchet, ci unul cu 101 trandafiri, așa cum știe că îi place Biancăi să primească.

Măgulită, blondina a publicat imaginile pe internat, dar le-a șters după câteva minute. Motivul? Gabi Bădălău, fiul baronului de Giurgiu Nicolae Bădălău, cu care vedeta este implicată într-o relație cu năbădăi a văzut fotografiile și a făcut scandal.

ADVERTISEMENT

“Gabi a înnebunit când a văzut! El a fost plecat la munte, cu Claudia Pătrășcanu și copiii, și când a văzut că Bianca deja primește flori de la altul a făcut mare scandal. Dacă nu erau de la Bodi, Bianca nu le ștergea. Fiecare bărbat are stilul lui de a oferi flori și de a se da de gol, așa și cu Alex Bodi. Mereu i-a dat Biancăi 101 trandafiri albi și roz pudrat”, au declarat surse apropiate celor doi, pentru FANATIK.RO.

Bianca Drăgușanu, agresată de Alex Bodi

Eventuala împăcare dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu ar fi cu atât mai surprinzătoare cu cât, pe parcursul celor aproape trei ani de relație, blondina a apărut de mai multe ori vânătă în public, iar după despărțire a recunoscut că a fost agresată fizic de fostul soț, în repetate rânduri. Divorțul a fost tranșat la notar, în martie 2010, cu un schimb de replici destul de dur, iar câteva luni mai târziu, Alex Bodi a ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind acuzat de trafic de persoane și proxenetism. La vremea respectivă, omul de afaceri spunea că bănuiește că în spatele problemelor pe care le are cu legea s-ar afla și mâna fostei soții.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daria Radionova a confirmat despărțirea de Alex Bodi: “Bianca a avut dreptate. O înțeleg!”

Așa cum FANATIK.RO anunța ieri, în exclusivitate, Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formează un cuplu de câteva săptămâni, iar informația a fost confirmată ulterior de rusoaică.

“Pozau în cuplul perfect și spuneau la TV că se iubesc, dar la ei în casă se vorbea încontinuu despre Bianca Drăgușanu. Alex este obsedat de Bianca, iar Daria cât să mai suporte?”, ne-au declarat surse din anturajul celor doi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La câteva ore după ce FANATIK a dezvăluit că cei doi nu mai formează un cuplu, rusoaica a recunoscut că s-a despărțit de Alex Bodi și că a rămas cu un gust amar, în urma relației. Daria a spus că și-a neglijat afacerile și familia pentru el și a primit, în schimb, multă dezamăgire.

“Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură. (…) Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public!

ADVERTISEMENT

L-am iubit din suflet, am fost alături de el în momente dificile… Nu i-am cerut niciodată nimic, mai ales financiar – niciodată. Mi-am oferit chiar ajutorul financiar, dacă era nevoie. Am pierdut una dintre afacerile mele, am pierdut bani, mă lupt cu familia și prietenii pentru el, mi-am părăsit viața din cauza lui…

Nu mi-a oferit niciun ajutor în schimb. Da, am plecat la Londra pentru că trebuie să mă ‘întorc în picioare’, am pierdut foarte mult în aceste câteva luni… Nu mi-a păsat de afacerea mea şi de pierderile mele, dar trebuie să câştig totul înapoi şi, la viitorul meu, deoarece de asemenea, gândiți-vă nu am pe cine să mă bazez decât pe mine! Nimeni nu mă ajută financiar şi vă rog să rețineți- niciodată nu m-a ajutat, în afară de familia mea. Nu este ușor… și orice scrie media, realitatea este diferită.

ADVERTISEMENT

Daria Radionova, despre Alex Bodi: “Mi-am părăsit viața pentru el. Oamenii nu se schimbă”

Deci, din partea mea – sunt clară și pură în fața lui Dumnezeu, am vrut doar să fiu alături de o persoană pe care o iubeam, care avea nevoie de sprijin şi ajutor într-un moment foarte dificil al vieții sale. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu a fost apreciat.

Nu am menționat niciun cuvânt rău sau jignitor despre el, deoarece nu este stilul meu să mă despart într-un mod negativ. I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare şi grijulie, cu inimă pură şi intenții pure.

Nu am de ce să mă supăr şi nu am nimic de regretat. A fost o lecție dificilă în viața mea şi sunt foarte recunoscătare că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că – oamenii nu se schimbă şi abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg.

Da, am văzut că a început să urmărească o altă femeie, dar, din păcate, nu l-a urmărit înapoi, ce păcat. Indiferent cine va fi următoarea, nu mă va deranja. Îi doresc doar bine în viață și problemele sale să se termine şi să fie fericit. El a spus că am venit ca un înger în viața lui. Acest om poate declara orice vrea, amândoi ştim adevărul.“, este mesajul transmis de Daria Radionova, după despărțirea de Alex Bodi. Rusoaica a ținut să precizeze că a folosit Google Translate pentru a realiza mesajul și le-a cerut scuze, pentru eventualele greșeli, celor care-i urmăresc activitatea.