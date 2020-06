Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt din nou împreună! Ce cadou de împăcare i-a făcut afaceristul fostei soții. Exclusiv

Chiar dacă a încercat să-și caute fericirea în brațele rusoaicei Daria Radionova, jurând că nici în ruptul capului nu se va împăca cu Bianca Drăgușanu, iată că Alex Bodi nu a reușit să reziste prea mult timp departe de fosta soție. În acest weekend, cei doi au pus capăt „războiului” și au decis să mai dea o șansă relației lor.

Nu de alta, dar întortocheate sunt căile Domnului, iar de dragostea adevărată se spune că nu reușești să scapi, oricât ai încerca. Așa se face că fosta prezentatoare TV și controversatul om de afaceri din Mediaș sunt din nou împreună.

Și pentru că o femeie ca Bianca nu poate fi cucerită cu una cu două, mai ales după infidelitățile și scenele de gelozie pe care umblă vorba prin târg că le-ar fi îndurat de-a lungul timpului, bărbatul a trebuit să bage adânc mâna în buzunar pentru a-i „cumpăra” iertarea.

Răsturnare de situație în showbiz-ul românesc. Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat

Surse din anturajul cuplului au dezvăluit pentru FANATIK că fericitul eveniment s-a petrecut chiar în weekend-ul recent încheiat, când blondina a plecat alături de un grup de prietene într-o scurtă escapadă pe litoral. Deși nu părea foarte bine dispusă la început, starea de spirit i s-a schimbat radical când în peisaj și-a făcut apariția și Alex Bodi.

Cu „complicitatea” amicelor sale, afaceristul i-a pregătit blondinei o seară de neuitat, iar piesa de rezistență a fost superba bijuterie oferită în dar pentru a-i reintra în grații. Este vorba despre un ceas Rolex cu diamante în valoare de 30.000 de euro, la vederea căruia fosta prezentatoare de la Kanal D a uitat de toate momentele neplăcute din trecut.

Daria Radionova, avertisment pentru Bianca Drăgușanu: „Alex Bodi a înșelat-o de atâtea ori și o va mai face”

Intuind, parcă, împăcarea cu Bianca Drăgușanu, Daria Radionova, tânăra în brațele căruia Alex Bodi și-a găsit alinarea în lunile în care a stat departe de fosta soție s-a arătat dezamăgită de atitudinea bărbatului. Totodată, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, frumoasa rusoaică o avertizează pe fosta „rivală” că afaceristul nu va ezita să calce din nou strâmb când i se va ivi ocazia.

„Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie.

Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău! A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, a scris Daria Radionova pe contul său de Facebook.

