Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au plecat din nou în vacanță. Ce destinație au ales cei doi iubiți

Este deja bine știut faptul că Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt mari iubitori de vacanțe. Cei doi au tot călătorit de când sunt împreună și așa au făcut și în acest weekend.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanță fulger la Istanbul

Relația dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu este una destul de tumultoasă. Cei doi s-au împăcat, s-au despărțit, însă mereu s-au regăsit unul pe celălalt.

Mai mult de atât, de când , cei doi au practic tot timpul din lume pentru a face ceea ce își doresc.

În acest weekend, cuplul a profitat și decis să plece într-o nouă vacanță. Cei de la au primit o fotografie cu cei doi într-un avion la finalul acestei săptămâni.

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au călătorit la Istanbul, în Turcia, însă totul a fost foarte rapid.

Mai exact, cuplul nu a petrecut nici măcar 24 de ore la Istanbul și s-a întors rapid în București, fiecare dintre ei având de condus afaceri care nu pot aștepta.

Deși a fost o vacanță scurtă însă, cel mai probabil cuplu va recupera. Să nu uităm că Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu sunt mari iubitori de vacanțe.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanță exotică în luna octombrie

În luna octombrie spre exemplu, . A fost ziua lui Gabi Bădălău, iar afaceristul a avut grijă să își ducă iubita în Bangkok.

S-au relaxat, s-au simțit bine iar asta a povestit chiar Bianca Drăgușanu după ce s-a întors în țară, care s-a declarat de asemenea impresionată de ce a trăit acolo.

“A fost superb, una dintre cele mai frumoase vacanțe în care am fost eu până acum și am trăit experiențe noi. Superb hotelul, fără reproș, fără greș și în contradicție cu atmosfera de acolo pe care am întâlnit-o pe străzile din Thailanda, Phuket.

Era totul super accesibil și super bun și super frumos, comparativ cu ce se întâmpla în hotelul nostru.“, a spus Bianca Drăgușanu la Antena Stars.