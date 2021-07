Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, în ipostaze unice! Niciodată nu au fost văzuți așa! Dezvăluiri exclusive & Video

În exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la relația pe care o are cu Gabi Bădălău și neagă toate zvonurile cu privire la o despărțire sau vreo ceartă care ar fi avut loc între ei.

Bianca Drăgușanu vrea nuntă cu două rochii

Bianca Drăgușanu și-a făcut planurile de nuntă, în mare, iar pentru momentul în care își va uni destinele cu Gabi Bădălău focoasa vedetă își dorește să poarte minimum două rochii.

”O rochie o voi cumpăra, va fi de la un designer renumit. O orchie va fi însă, cu siguranță, din colecțiile mele, voi vedea în acel moment care. Nu, încă nu am vorbit despre luna de miere, vom vedea la momentul oportun unde să mergem”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Drăgușanu.

În altă ordine de idei, recunoaște Bianca Drăgușanu, nunta ei cu Gabi Bădălău nu are încă o dată stabilită, motivele fiind legate de divorțul acestuia de Claudia Pătrășcanu.

”Nu vrea să îi acorde divorțul, îl tot prelungește. Este, probabil, geloasă, altfel nu îmi explic de ce mă tot atacă și nu ne lasă în pace”, ne-a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanță romantică împreună

”În weekendul care a trecut am fost fiecare cu copiii, într-o mică vacanță, de aceea nu ne-am întâlnit, ar fi fost mai complicat. Dar, de obicei, mergem în toate vacanțele împreună, facem weekend-uri prelungite pe unde ne dorim”, ne-a explicat Bianca Drăgușanu.

Iar următoarea țintă pentru vacanța alături de Gabi Bădălău, susține Bianca Drăgușanu, este una în care să fie romantismul la el acasă.

”Vreau să mergem în Santorini, mi se pare mult mai romantic. Știu, acum e la modă Mikonos, dar acolo e pe distracție, pe bubuială, noi vrem ceva liniștit, să ne bucurăm de relaxare”, ne-a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, surprinsă în ipostaze incredibile alături de Gabi Bădălău

Și, chiar dacă încearcă din toate puterile să fie cât mai discreți cu putință, mai ales prin prisma faptului că Gabi Bădălău nu a reușit încă să divorțeze, cei doi au fost totuși, deconspirați, de curând.

Astfel, într-o serie de imagini explicite, se sărută cu foc, video-ul cu pricina fiind, la un moment dat, public pe Instagram. E adevărat, doar câteva secunde, protagoniștii încercând să îl șteargă imediat în momentul în care și-au dat seama ce au postat, dar timpul a fost suficient pentru a fi salvat și să ajungă în posesia FANATIK.

Iar din imaginile ajunse în posesia noastră se poate vedea că relația dintre Bianca și Gabi este una cât se poate de bună și că apropierea lor pare să dovedească că zvonurile despre despărțire nu sunt tocmai întemeiate.

Iar video-ul urcat și șters aproape instantaneu de la Instagram îi arată pe amândoi relaxați, purtând un top negru, fără sutien, iar Gabi Bădălău un tricou asortat.

Ce spunea Bianca Drăgușanu despre Gabi Bădălău

În exclusivitate pentru FANATIK, Bianca Drăgușanu a spus, public, acum ceva vreme, dar pentru prima oară, ce sentimente profunde îi poartă lui Gabi Bădălău.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim”, a spus Bianca Drăgușanu despre ceea ce simte pentru Gabi Bădălău.