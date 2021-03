Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit? Ce i-a dat de gol pe îndrăgostiți

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au afișat pentru prima oară împreună ca și cuplu în weekend, de ziua de naștere a frumoasei blondine, însă se pare că acum traversează o nouă despărțire în povestea lor de dragoste.

Gestul care a dat de gol separarea dintre fosta asistentă TV și omul de afaceri a fost chiar una dintre rețelele de socializare, unde se vede foarte clar că vedeta nu-l mai urmărește pe băiatul fostului senator de Giurgiu, Niculae Bădălău.

Momentan fosta prezentatoare de la Kanal D nu a oferit nicio declarație despre despărțirea de Gabi Bădălău, cel mai probabil pentru că nu a confirmat și nici nu a infirmat până acum relația amoroasă. Bianca Drăgușanu nu a spus verde-n față dacă se iubește sau nu cu afaceristul.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău nu mai sunt împreună?

Bianca Drăgușanu se declară o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere, povestea de dragoste avută cu Gabi Bădălău făcând-o să vadă lucrurile complet diferit. Cei doi se iubesc din luna decembrie și au petrecut mai multe vacanțe împreună.

Frumoasa blondină a fost însoțită de afacerist în concediul din Dubai, dar și în vacanța din Maldive, unde a plecat pentru a-și încărca bateriile și pentru a realiza cele mai frumoase imagini pentru rețelele de socializare, unde este foarte activă.

Fosta iubită a lui Alex Bodi este decisă să-și vadă de propria viață și chiar se gândește la căsătorie. Vedeta crede că a treia oară va fi cu noroc, până în prezent ajungând la divorț cu prezentatorul Victor Slav, cu care are o fetiță, și cu afaceristul din Mediaș.

„Aparențele înșală, dar acum chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Din toate punctele de vedere. Eu îmi permit orice fel de vacanță și am plecat singură în vacanță. Și de acolo am plecat cu cineva în altă vacanță.

Oamenii care sunt fericiți nu doresc să-și expună fericirea. În primul rând sunt fericită eu, mai există oricum cineva în viața mea care mă face fericită. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna.

Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus”, spunea Bianca Drăgușanu în emisiunea „Teo Show”, în urmă cu ceva timp.

