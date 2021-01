Bianca Drăgușanu și Victor Slav pregătesc împăcarea anului? Cum au fost surprinși cei doi

Bianca Drăgușanu s-a întâlnit cu fostul ei soț, Victor Slav, în incinta unui centru comercial din Capitală, împreună cu fiica lor de patru ani, Sofia. Zâmbetele celor doi dezvăluie mai mult decât o simplă politețe între ei, judecând după felul în care s-au privit.

Deși a fost în Maldive alături de noul ei iubit, Gabi Bădălău, se pare că blondina încă mai are sentimente pentru tatăl fetiței ei și este fericită de această revedere.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a avut numai probleme anul trecut, însă este hotărâtă să meargă înainte și chiar să se căsătorească și a treia oară, după cum a declarat recent.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav au avut o poveste de dragoste plină de despățiri și împăcări, din care a rezultat și o fetiță, Sofia, în vârstă de patru ani. Blondina a luat-o pe micuță și a dus-o la întâlnirea cu tatăl ei în incinta unui mall din București.

A trecut mult timp de când s-au despărțit, însă fosta asistentă TV pare să mai aibă sentimente pentru Victor Slav, după cum se poate observa din fotografiile surprinse de echipa CANCAN.ro.

Cei doi foști soți au schimbat câteva vorbe, iar Bianca Drăgușanu râdea copios, fiind probabil efectul unei glume de-a lui Victor Slav. Extrem de apropiați unul de celălalt, nu au mai ținut cont de faptul că se află în public.

Bianca Drăgușanu vrea să se căsătorească

Invitată la emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Bianca Drăgușanu i-a dezvăluit prezentatoarei că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei și că se va căsători și a treia oară.

Bineînțeles, blondina nu a pronunțat numele bărbatului care îi va fi soț, dar fanii și-au dat seama că este vorba de Gabi Bădălău, cu care a plecat în Maldive la începutul anului.

„În momentul de față chiar cred ca trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură in vacanță și de acolo am plecat cu cineva într-o vacanță.

O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau să merg în Maldive, că vreau să-mi fac poze mișto. Acolo am tot încercat s-o conving pe Ramona (n.r. Ramona Gabor) să meargă în Maldive. Am spus Universului că vreau să merg.

Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Eu tot ce primesc dau dublu înapoi. Eu creez dependență și consider că lucrul ăsta este minunat”, a declarat vedeta la „Teo Show”.