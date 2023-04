Bianca Drăgușanu, spovedania din Săptămâna Patimilor: ”Sunt om și plâng”! Dorința secretă a vedetei Kanal D

Bianca Drăgușanu a revenit pe micile ecrane odată cu lansarea noului post de televiziune din trustul Dogan, Kanal D2. Vedeta a arătat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, cealaltă față a ei, dincolo de lumina reflectoarelor.

Bianca Drăgușanu, vedeta Kanal D2, dezvăluiri despre fiica ei, Sofia

Bianca Drăgușanu a vorbit despre fetița ei, Sofia, ce nu și-ar ierta niciodată ca mamă, dar și dacă îi datorează sau nu celebritatea creatorului de modă

Mai mult, a mărturisit că și-ar dori să mai facă un copil, să fie mamă de băiat, însă toate vin la timpul lor, iar prezentatoarea a învățat deja că lucrurile bune vin pentru ea atunci când nu se așteaptă.

„Nu datorez nimănui nimic. Cu Cătălin Botezatu am fost mereu în relații bune”

Bună, Bianca! Au fost momente în viața ta când ți-ar fi plăcut să supui detectorului de minciuni anumite persoane? Dă-ne un exemplu!

– Încă mai sunt astfel de momente, și nu cred că există persoană care nu și-ar dori acest lucru. Am o intuiție foarte bună și, din momentul în care adresez întrebarea, știu deja care este răspunsul. Este doar o chestiune de timp să mi se dovedească că nu m-am înșelat asupra subiectului. Emisiunea „Detectorul de minciuni” mi se potrivește mănușă. Intuiesc întotdeauna adevărul!

Cui îi datorezi celebritatea, în afară de propria persoană? În ce relație ești acum cu Cătălin Botezatu?

– Nu datorez nimănui nimic. Țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a făcut o persoană atât de ambițioasă, intuitivă, perseverentă și luptătoare, astfel încât mi s-au împlinit majoritatea dorințelor, restul sunt în procesare. Am muncit mult pentru a deveni cine sunt astăzi și în fiecare zi muncesc la fel de mult pentru fiecare vis pe care îl am. Cu Cătălin Botezatu am fost mereu în relații bune, ne susținem de la distanță, ne apreciem.

Bianca Drăgușanu recunoaște că nu e atât de dură în viața de zi cu zi: „Sufăr, port și eu o mască”

Ai fost dintotdeauna o femeie asumată și cu asta ai câștigat inimile oamenilor. Totuși, ce nu știm despre Bianca Drăgușanu? Există ceva nespus despre tine ce merita să fie menționat până acum?

– Sunt om și plâng, mă afectează de multe ori anumite titluri sau afirmații ale unor oameni rău intenționați. Sufăr, dar nu arăt acest lucru, port și eu o mască de apărare în acest sens, pentru că trebuie să fiu Supereroul Sofiei și nu am voie să plâng în fața copilului meu. Ca structură, eu sunt un om foarte sensibil și mă afectează nedreptățile care mi s-au făcut sau care mi se fac în continuare.

Ceea ce puțini oameni știu este că sunt o mamă foarte dedicată. Faptul că nu îmi expun foarte mult copilul pe rețelele de socializare nu înseamnă că nu sunt o mamă extrem de implicată în viața copilului meu. Îmi cresc sută la sută singură copilul, mă ajuta mama mea. Oamenii se iau de multe ori după postările din online, dar mie nu-mi place să „defilez” cu copilul meu ca un scut, nu cred în această „rețetă”.

Ce spune prezentatoarea despre fiica ei: „Mi-a moștenit caracterul”

Cum o descrii pe fiica ta, Sofia? În ce îți seamănă?

– În tot îmi seamănă. Mi-a moștenit caracterul, este un foarte bun strateg atunci când își dorește să obțină ceva, este un copil perseverent, intuitiv. Este foarte înțeleapta și îmi seamănă foarte mult, își dorește să fie ca mine, pentru că în sinea ei și în sufletul ei eu sunt Supereroul ei și își dorește să fie și ea Supereroul meu.

Ce nu ți-ai ierta niciodată ca mamă legat de creșterea fiicei tale?

– Absența. Consider că este foarte important că o mamă să fie prezentă în toată existența copilului ei. Cât pot eu de mult sunt cu ea, lângă ea, alături de ea. O susțin în toate deciziile pe care vrea să le ia, ne sfătuim. Sunt prietena ei cea mai bună și ea este prietena mea cea mai bună.

Cum arată o zi din viața Biancăi Drăgușanu

Care sunt lucrurile pe care le detești cel mai mult pe lumea asta?

– Ipocrizia, falsitatea, perversitatea, oamenii care se folosesc de scuturi când nu au argumente să-și justifice acțiunile. Nu-mi plac oamenii care nu au curajul și demnitatea să îți spună în față ce gândesc și care joacă un rol atunci când sunt puși față în față cu adevărul sau cu tine.

Cum arată o zi ideală din viața Biancăi Drăgușanu? Ce te face fericită?

– Activitățile pe care le am zi de zi mă fac foarte fericită. Încep ziua corect și îmi fac în primul rând patul. Mă machiez repede în zece minute, merg 40 de minute la sală. Mama este cea care o duce pe Sofia la școală, dar eu sunt cea care o iau. Interacțiunea cu fiica mea mă face cea mai fericită. Să merg la atelier mă face fericită; pun mâna pe un material și deja să știu ce rochie va ieși din el. Inclusiv contractele de imagine îmi aduc bucurie, pentru că sunt binecuvântată să câștig bani din ceea ce îmi place să fac. Îmi place să port peruci, să mă îmbrac în hainele pe care le promovez, să port bijuteriile din aur cu diamante a căror imagine sunt. Sunt foarte fericită cu viața pe care o am.

Vedeta mănâncă de toate: „Am terminat o caserolă de jumări”

Ce mănânci, ce bei ca să te menții atât de bine? Există alimente de care nu te atingi deloc?

– Nu există alimente de care nu mă ating. Recent, am terminat o caserolă de jumări, foarte bune. Nu mă ating de alcool și încerc pe cât posibil să reduc zahărul, pentru că mi se pare că distrug corpul, celulele tinereții. Îmi iau zahărul din fructe. Dar mănânc ce vreau, când vreau, fără restricții și fără diete, dar cu măsură. Sunt un om foarte activ și probabil am arderile foarte intense, fac zilnic foarte multă mișcare, fie la sală, fie car câte ceva, duc sau aduc diverse lucruri.

Ce nu ai apucat să faci încă în viața ta și ți-ai dori foarte tare?

– N-am apucat văd cum este să fii mamă de băiat. Cred că dacă aș avea un băiat, lucrurile ar sta puțin diferit. Eu cu Sofia suntem ca două războinice ale acestei lumi și vom fi una în spatele celeilalte mereu. Un băiat ar întregi echipa noastră. 🙂

Ultima întrebare: care sunt cele mai prețioase lucruri învățate de la mama ta despre care poți spune că le aplici în viața de zi cu zi ți îți sunt de mare folos acum?

– Credința în Dumnezeu, rugăciunea, să mulțumesc înainte să cer. Sunt multe lucruri învățate de la mama, dar puține le aplic, ca noi toți. Dar cele de mai sus sunt esențiale. Mama îmi spune mereu să fiu temperată, să nu reacționez la impuls, știu că are dreptate, dar tot ca mine fac.

De la ea am luat modelul ca mamă, ea este cel mai bun “medic pediatru”, deși n-are studii medicale, pe care eu îl cunosc. Se uită la Sofia și știe exact dacă ceva nu este în regu