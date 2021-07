Bianca Drăgușanu trece la fapte și o dă în judecată pe Claudia Pătrășcanu. Cum s-a ajuns aici

Bianca Drăgușanu nu mai suportă să fie jignită și susține că soția lui Gabi Bădălău îi strică imaginea. Astfel, s-a hotărât să o dea în judecată.

Scandalurile publice și discuțiile au loc de ceva vreme deja. Cele două femei de atacă de câte ori au ocazia în public.

Bianca Drăgușanu trece la fapte și o dă în judecată pe Claudia Pătrășcanu

Bianca Drăgușanu s-a hotărât. Este decisă să pună capăt scandalului cu în instanță. Blondina a anunțat că a discutat deja cu avocații, iar încă soția lui Gabi Bădălău va plăti.

Aceasta susține că nu mai suportă să fie jignită și că în ultima vreme tot acest scandal i-a afectat grav imaginea. Bianca Drăgușanu spune că a primit mai multe mesaje, iar cuvintele nu sunt tocmai frumoase.

Diva i-a transmis Claudiei Pătrășcanu că nu ea este motivul divorțului și că În plus aceasta a mai spun că inițial, cântăreața ar fi apreciat-o foarte mult. Apoi și-a schimbat total discursul.

Ce a spus Claudia Pătrășcanu despre Bianca

Cearta dintre cele două ar fi început în iarna acestui an. Atunci, Bianca și Gabi Bădălău erau în vacanță în Maldive. Cântăreața i-ar fi trimis mai multe mesaje dure. Ulterior, între cele două a început un scandal monstru.

Într-o intervenție în cadrul unei emisiuni, Claudia Pătrășcanu a vorbit chiar și despre operațiile estetice ale Biancăi.

“Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri, contează și gena pentru că am o mamă foarte frumoasă.

Cred că și aceste intervenții au rolul lor și dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18 ani, 20, 25 și 30. Cu cât amânăm mai mult acest lucru, cu atât e mai bine”, a spus Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

În tot acest scandal au intervenit atât Bădălău, cât și soacra sa. Soțul cântăreței spune că abia așteaptă să devină un bărbat liber. Acesta nu înțelege de ce cele două femei se jignesc și se acuză.

El a dorit să lămurească lucrurile și a declarat că Bianca nu a avut niciodată statutul de amantă. Bădălău spune că atunci când a început să iasă cu diva nu mai avea niciun fel de relație cu soția sa.