Bianca Giurcă și Patrick de la Casa Iubirii, primul sărut în calitate de iubiți: ” Îmi e foarte, foarte dragă”

Bianca Giură și Patrick de la Casa Iubirii, primul în calitate de iubiți. Tânărul a declarat că frumoasa brunetă, care a fost participantă în emisiunea Insula Iubirii, îi este foarte, foarte dragă în prezent.

Bianca Giurcă și Patrick de la Casa Iubirii, prima apropiere fizică de când formează un . Ce a mărturisit concurentul de la Kanal D despre tânăra care a intrat în show-ul matrimonial în urmă cu mai puțin de o lună.

Cei doi concurenți au început să aibă sentimente unul pentru celălalt, drept dovadă că au ajuns să se sărute. Momentul a marcat, așadar, începutul poveștii de dragoste dintre ei, participantul declarându-se îndrăgostit.

Mai mult, are numai cuvinte de laudă și aprecieri pentru femeia de care s-a îndrăgostit, deși nu o cunoaște de foarte multă vreme. Adoră să o privească și se simte extraordinar de bine în preajma Biancăi Giurcă.

„M-am simțit extraordinar. Sincer, mă simt foarte liniștit așa, nu știu de ce. Sufletul este încărcat cu foarte multă pozitivitate. Mă simt îndrăgostit, îmi place să o privesc”, a dezvăluit Patrick de la Casa Iubirii, relatează .

Bianca Giurcă și Patrick de la Casa Iubirii, un cuplu fericit

„Toată ziua mă uit la ea pe conexiune. Îmi e foarte, foarte dragă. Vin cu un scop, mă simt foarte bine. În sezonul acesta, nu am nicio situație de acest gen, care să evolueze atât de tare și să simt compatibilitatea asta.

Ieri când am venit aici, îmi tremurau mâinile. Am spus că am pupat-o pe Bianca și eram foarte fericit. M-am îndrăgostit, mă simt extraordinar. Bianca, abia aștept să te strâng în brațe, să te pup”, a mai spus Patrick de la Casa Iubirii, mai arată sursa citată.

Bianca Giurcă și concurentul de la Kanal D au fost surprinși pentru prima oară împreună în urmă cu câteva luni. Cei doi au fost văzuți în luna martie într-un club din București în ipostaze destul de apropiate.

La momentul respectiv imaginile cu cei doi au devenit virale pe social media, internauții fiind de părere că frumoasa concurentă a intrat în emisiunea matrimonială de la Kanal D doar pentru că printre candidați se afla, de fapt, Patrick.