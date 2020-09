Bianca nu-l iartă pe Livian! Incredibil ce i-a făcut fostului iubit după ce acesta s-a afișat cu noua cucerire

După o perioadă în care a încercat să-și țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor, Livian s-a dat pe brazdă. Nu doar că nu se mai ascunde, dar își surprinde fanii cu imagini indecente în compania actualei iubite.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-a întâmplat chiar zilele trecute, când fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a fotografiat gol pușcă, în brațele Florentinei, femeia pe care umblă vorba prin târg că ar fi cunoscut-o chiar în perioada în care locuia împreună cu Bianca.

Și dacă tot am pomenit de brunetă, trebuie să știți că acesteia nu i-au picat deloc bine imaginile, cu atât mai mult cu cât despărțirea s-a produs cu doar câteva săptămâni în urmă. Chestionată pe marginea subiectului, câștigătoarea sezonului doi al emisiunii difuzate de Kanal D nu s-a mai putut abține și a lansat acuzații dure la adresa fostului partener.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca dă de pământ cu Livian după ce l-a văzut în compania noii iubite

„Nu mi-a plăcut că în live el a spus că mergeam la hotel, (n.r. în timp ce aflau în concurs, lucru interzis de regulament), după ce un an el a spus că noi nu am mers la hotel, deși mergem și se vedea pe chipul meu.

Eu am spus că el. De ce a trebuit să spună că a plătit el hotelul? Nu era cazul să spună. El a spus că nu o să spună că am mers la hotel, deși noi ne vedeam weekend de weekend”, a dezvăluit Bianca Comănici, completată de buna sa prietenă, Mary.

ADVERTISEMENT

„Nu îți permiți nici măcar să plătești o masă”?

„Eu aveam o părere foarte bună despre Livian, dar după ce a făcut acum Livian, mi-am schimbat părerea la 180 de grade.

Nu ai cum să îi scoți ochii unei femei pe care susții că o iubești, că ai iubit-o, că ai dus-o la hotel și ai plătit mesele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E logic, dacă ești bărbat. De ce îți mai asumi o relație dacă nu îți permiți să plătești nici măcar o masă?”, a spus Mary, vizibil iritată de atitudinea lui Livian.

„N-are rost s-o atacați. Asta denotă ce fel de oameni sunteți voi. Voi ați dat încontinuu ca niște războinici d-ăia orbi. Vă zic direct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme. Am luat-o pe fata asta (n.r. Bianca) și am adus-o în punctul în care e acum.

O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu. Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze.

ADVERTISEMENT

Puteți să mă numiți „Sfântul femeilor” pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi. Pe ea am cunoscut-o de câteva luni bune, prin intermediul unui prieten.

A fost o relație de prietenie, a fost alături de mine în momente grele. Am apreciat asta la ea. Ziceți că vrea să-mi mănânce banii și urmăritorii. Nu vrea să-mi mănânce nimic. Legat de chestia cu logodna, a fost o demonstrație din partea ei.

ADVERTISEMENT

Și-a pus că e logodită ca să nu-i mai dea mesaj băieții. Ea încearcă că vrea ceva serios cu mine. Suntem în perioada de cunoaștere. N-ar trebui să ne aruncăm niciunul, nici ea nu știe ce prezint eu. După cum ați văzut, vă pot aduce în orice sentiment. Să fiu al naibii, cred că trebuia să fac școala de actorie”, a dezvăluit Livian în vlogul său, cerându-le insistent fanilor să nu îi mai jignească partenera.