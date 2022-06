Bianca Pop de la Insula iubirii și noul ei iubit au ajuns la spital! Ce au pățit bruneta și Florin Rusu

Fosta ispită de la Insula iubirii și cântărețul de muzică de petrecere au început să trăiască tot felul de momente împreună, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute.

Bianca Pop și Florin Rusu, la spital din cauza stresului

Bianca Pop și Florin Rusu au ajuns de curând la spital, unde au fost puși pe picioare de doctori în doar câteva ore. Din fericire, cei doi nu au avut nimic grav, după cum a declarat pentru FANATIK.

Prima care a dat cu ochii de medici a fost Bianca, iar la scurt timp și Florin Rusu a pășit în spital. Bărbatul spune că stresul din ultima perioadă și orele prea multe dedicate muncii și-au pus amprenta asupra organismului lor.

„Am fost la spital pentru că m-am simțit rău. Am fost solicitat cu cântările, una, alta și cu afacerea pe care vreau să o deschid la Benidorm. Bianca mi-a fost alături cât am fost în spital. Acum suntem bine amândoi.

Nu am ce detalii în plus să dau, doar că am primit niște perfuzii să mă întăresc. Și ea a avut un pic de suferit tot din cauza stresului. Dar mulțumesc acum că suntem bine, refăcuți, gata din nou de treabă”, a declarat Florin Rusu pentru FANATIK.

Se știu de 8 ani, dar sunt împreună de puțin timp

Florin a confirmat de curând relația pe care o are cu Bianca Pop, după ce pe internet au apărut imagini în care părea extrem de apropiat de ea. Și fosta ispită de la Insula iubirii și-a asumat . Cei doi spun că lucrurile sunt cât se poate de serioase între ei.

Florin i-a fost aproape în ultima vreme Biancăi, mai ales în momentul în care bruneta a trecut printr-un episod destul de urât, ajungând la spital după o cădere în depresie.

Vedeta a suferit foarte mult din cauza fostei sale relații, ajungând la psihiatru după ce a încercat să își pună capăt zilelor. Inima ei bate din nou și pare că lucrurile rele au trecut datorită lui Rusu.

„Eu și cu Bianca ne știm de vreo 8 ani, cam așa ceva. E o femeie minunată. A avut și ea niște probleme. Sper să trecem peste ele. Relația dintre noi doi e una foarte bună. Avem o chimie mare între noi”, spunea în urmă cu mai bine de o săptămână Rusu pentru FANATIK.