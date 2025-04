Bianca Purcărea, pregătiri inedite de Paște: ”Fac repetiții la Te cunosc de undeva!, nu gătesc”

Bianca Purcărea a scăpat, anul acesta, de stat în bucătărie la cratiță de Paște, pentru că a decis să nu gătească nimic, ci să facă repetiții pentru Te cunosc de undeva!

Concurenta de la Te cunosc de undeva!, emisiunea de la Antena 1, care face echipă cu Cristina Ciobănașu, ne-a mărturisit că nu va găti nimic de Paște, în acest an.

Bianca Purcărea: „Ouăle roșii n-au cum să lipsească de pe masa de Paște. Nu există Înviere fără ouă roșii pe care anul ăsta le face bunicul”

Ouăle roșii i le face bunicul ei, iar în rest se descurcă. Ea și-a propus să repete la greu pentru show-ul din care face parte și în care este implicată total, după cum a mărturisit pentru FANATIK. În noaptea de Înviere, își dorește să ajungă la biserică să ia Lumina.

Am intrat în săptămâna Paștelui. Cum te pregătești pentru această sărbătoare?

Dacă în alți ani, făceam tradiționala mea lasagna vegetală, singura chestie pe care o simt eu că e tradițională și pot să o fac, anul ăsta fac repetiții la Te cunosc de undeva!. Mi se pare că sunt mai valoroase și mă liniștesc psihic mai mult decât să gătesc și să am alt fel de pregătiri. Despre alt fel de pregătire, nici nu prea poate fi vorba, în afară de odihnă. Și… să-mi iau din timp o candelă, ca să mă duc să iau Lumină și să nu mi-o stingă vântul.

Ești genul de persoană care face cadouri apropiaților de Sărbători?

Mi se pare că mai degrabă Crăciunul este sărbătoarea în care se fac tot felul de cadouri. De Paște, nu mi-aduc aminte să fi făcut vreodată cadouri.

Am primit în copilărie pentru că era Iepurașul care venea. Era un coș, mereu, pe masa din sufrageria părinților mei, unde când veneam, după Înviere, acasă, găseam tot felul de cadouri. Dar de când sunt eu adult mare, la casa mea, n-am făcut niciodată cadouri și nici n-am primit.

În schimb, le punem la socoteală, oare, pe cele pe care le aduc ceilalți când vin la tine acasă? Că așa primesc câte o sticlă de vin, o cutie de bomboane, o pască, poate cu ciocolată. Și dacă citesc musafirii mei de anul ăsta, îmi place mult pasca aceea cu cremă de fistic. Să știe (râde – n.r.).

„Anul trecut am ținut post, dar anul ăsta nu prea s-a putut pune problema. Trebuie să fiu aptă să mă trezesc la ore obraznice, gen 5 dimineața. Am nevoie și de lecitină”

Ții post? Sau ai alte obiceiuri pe care le respecți în această perioadă?

Da, țineam post în trecut. Anul trecut am ținut post, dar anul ăsta cu repetiții și cu antrenamente la Te cunosc de undeva! și cu alte proiecte, în paralel, din păcate, . Pentru că trebuie să fiu aptă să mă trezesc la ore obraznice, gen 5 dimineața, să fiu hrănită să pot să duc la capăt coreografii și să pot să le și învăț, am nevoie și de lecitină.

Cum arată masa de Paște la voi în familie? Ce nu poate lipsi de acolo?

Ouăle roșii n-au cum să lipsească de pe masa de Paște. Nu există Înviere fără ouă roșii pe care anul ăsta le face bunicul și l-am rugat să-mi facă și mie câteva. Și cred că pasca și cozonacul, pe care le cumpăr mai nou, pentru că nici nu prea mi ies, așa cum mi-ar plăcea să fie.

Cum e pentru voi să vă urmăriți de acasă, în emisiune? Simțiți că ați face ceva diferit?

Observ un milion de lucruri când mă uit la emisiune. Pe toate. Nu prea pot să mă detașez, să mă gândesc. Când mă uit la televizor și mă văd pe mine și văd performance-ul meu și al Cristinei, mă uit la toate lucrurile pe care le-aș vedea diferit acum. Și cam uit că eram obosită în ziua aia, sau că mi-era foame, sau alte circumstanțe atenuante.

Bianca Purcărea, concurentă la Te cunosc de undeva!: „Citesc comentariile, ajung toate la noi, și cele bune, și cele mai puțin bune”

Mă uit și mă gândesc: dar de ce m-am încruntat acolo? Poate n-ar fi trebuit să spun asta. Îmi fac tot felul de procese de conștiință și sunt destul de critică la adresa mea.

După ediția 5-6, m-am relaxat și mi-am dat seama că felul în care mă văd eu pe mine, nu prea are nicio legătură cu felul în care mă văd ceilalți. Cu felul în care ne percepe publicul pe noi ca echipă. Așa că mă bucur de reacții, citesc comentariile, ajung toate la noi, și cele bune, și cele mai puțin bune.

Și tragem câte o concluzie, de pe urma fiecarei reacții pe care o vedem pe social media în principal, și de la familie și rude, cei care zic direct ce părere au.

Dar îmi place să mă uit, ceva diferit în echipa mea și a Cristinei. De la relaxarea cu care îmbrățișăm personajele, până la precizie. Suntem din ce în ce mai atente la detalii, am înțeles cum să le învățăm mai ușor, mai conștient.

Simt că ne bucurăm mai mult de momente și cred că se și vede că ne bucurăm un pic mai mult, că suntem un pic mai relaxate. Am înțeles jocul, am înțeles-o pe Ruli, am înțeles juriul și ne-am înțeles pe noi și ne-am conectat noi mai mult una la cealaltă.