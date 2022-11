Bianca Rus a ajuns de urgență la spital. Vedeta a leșinat în propria casă

Bianca Rus este una dintre vedetele cele mai apreciate de publicul larg din România. Din păcate însă, aceasta se confruntă cu o serie de probleme de sănătate, iar din această cauză a ajuns și la spital.

Bianca Rus a ajuns de urgență la spital

Într-un interviu acordat la Antena Stars, Bianca Rus a dezvăluit că suferă de anemie, . Acesta a fost și motivul pentru care recent, a leșinat în propria casă și a fost transportată la spital.

Vina a fost însă în mare parte a ei. Bianca Rus a făcut o perfuzie acasă cu fier, care în mod normal se face sup supravegherea medicului, la spital, însă ea a preferat ca totul să se întâmple acasă.

La scurt timp, vedeta a leșinat, iar mai apoi a ajuns și la spital, având în nevoie de îngrijiri medicale pentru a-și putea reveni.

”Am făcut o perfuzie la domiciuliu cu fier, ceea ce se face doar în spital, sub îngrijirea medicului. A venit salvarea, am leșinat, au fost niște incidente prin care am trecut cu brio.

Evident, următoarea zi am fost la spital, unde medicii au avut grijă de mine și a fost totul bine”, a dezvăluit Bianca Rus, pentru Antena Stars.

Bianca Rus are de urmat un tratament strict pentru anemie

De asemenea, aceasta a mai dezvăluit că perfuzia i-a fost administrată de o asistentă din cadrul unei firme care se deplasa la domiciliu, iar aceata nu a știut practic cum să procedeze.

Probleme Biancăi Rus nu sunt însă unele noi. Vedeta a recunoscut că face de luni de zile un tratament cu fier, pentru că are o anemie foarte mare, care trebuie ținută sub control.

După această experiență însă, aceasta va avea grijă să meargă din șase în șase luni la spital, astfel încât medicii să poată vedea, evitând astfel să mai ajungă în situația de zilele trecute.

Și nu este prima oară când Bianca Rus are astfel de probleme.