Bianca Rus clarifică relația dintre ea și Sânziana Buruiană după ce i-ar fi dat țeapă: „Nu puteam rămâne cu bagajele singură, într-o țară străină”

Mai sunt sau nu prietene Bianca Rus și Sânziana Buruiană? Fosta concurentă de la Bravo, ai stil Celebrities a clarificat, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce relație mai este cu ex-asistenta de televiziune, după ce aceasta a spus că sătmăreanca i-ar fi dat țeapă recent.

Bianca Rus: „Nu venea pe 8 august la ziua mea dacă era supărată pe mine”

pentru ziarul Click! faptul că a fost ușor dezamăgită în urmă cu ceva timp de Bianca Rus, când i-a cerut să o ajute într-o situație complicată.

Mai precis, aceasta a rugat-o să îi țină locul la un job în Ungaria, căci blondina se ocupa de tăierea moțului celei mici. Cele două nu sunt certate, așa cum s-a lăsat de înțeles, ba chiar se văd și acum des în oraș.

Contactată de FANATIK pentru a lămuri declarațiile făcute de buna ei prietenă, Bianca Rus tocmai ce se afla în oraș cu aceasta și fetele. Aceasta ne-a spus de ce nu a putut să se țină de cuvânt în fața amicei sale. Bia nu avea cu cine să își lase cățelul, acesta neavând pașaport.

„Da, așa este. Nu am putut să îi țin locul Sânzianei. A fost vorba despre o televiziune din Ungaria, care trebuia să îmi trimită un contract. Contractul nu a mai ajuns, iar eu atunci am vorbit cu Sânziana la telefon. Nu am putut să merg cu câinele pentru că nu are pașaport.

Totuși, vorbim de o țară străină, nu puteam să ascund câinele în poșetă. Dacă nu am semnat contractul, nu am putut să merg. Nu puteam să mă trezesc pe aeroport așa… într-o țară străină. Nu puteam rămâne cu bagajele singură, într-o țară străină”, este explicația pe care ne-a oferit-o Bianca Rus.

„Ea s-a supărat pe mine, dar acuma, na… I-a trecut. Nu venea la ziua mea pe 8 august dacă era supărată pe mine, vă dați seama”, ne-a mai spus Bianca.

Sânziana, cât pe ce să rateze tăierea moțului fetiței sale

Cele două sunt și acum prietene la cataramă, semn că au depășit această neînțelegere. La vremea respectivă, Sânziana era destul de ofticată pe cântăreață, însă timpul a rezolvat această situație, iar prietenia dintre cele două nu a avut de suferit.

„Era gata să nu mai ajung să iau moțul fetei din cauza ei! Adică vorbisem de sală, venea lume, rude, părinți. Cum era să lipsesc? Bine că am găsit până la urmă pe cineva să mă înlocuiască.

Asta e când vrei să ajuți un prieten și el nu vrea. Te mai și încurcă! A venit și mi-a zis, într-un final, că ea are alt contract!”, a declarat Sânziana

Cu ce se ocupă Bianca Rus după participarea de la Bravo, ai stil

Bianca ne-a recunoscut, așa cum afirmase și prietena ei, că a avut niște pretenții contractuale, neputând să meargă în țara vecină în orice condiții. Întrucât lucrurile nu au putut fi negociate, totul s-a amânat, iar Sânzi a reușit în cele din urmă să ajungă să ia moțul fetiței sale.

Bianca are o serie de proiecte pe mână, după ce a ieșit pentru o scurtă perioadă din lumina reflectoarelor. Vedeta se ocupă în continuare de cariera ei muzicală, dar și de reclamele pe care le face în mediul online. a lansat, de altfel, și o melodie cu celebrul ei slogan „Pupi de la Bia”, care a fost ca un motto al primului sezon Bravo, ai stil Celebrities.