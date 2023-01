Bianca Rus, dezamăgită de bărbați: „Nu știu dacă o să mă mai îndrăgostesc vreodată”

Bianca Rus e sătulă de bărbați! Cântăreața originară din Satu Mare a dezvăluit că a trecut prin prea multe dezamăgiri în ultima perioadă, fapt pentru care nu se mai gândește acum la o relație serioasă.

Bianca Rus nu crede că va mai iubi pe cineva: „Sunt la o vârstă critică. Pretențiile cresc”

, un salut cu care a făcut furori în primul sezon al competiției Bravo, ai stil Celebrities și-ar dori un bărbat care să corespundă anumitor tipare, însă a început să se resemneze și crede că acesta nu va mai apărea.

„Eram pe punctul de a pleca să mă îndrăgostesc de cineva și sunt singură. Nu am reușit. Sunt la o vârstă critică, la care nu știu dacă o să mă mai îndrăgostesc vreodată de cineva. Pretențiile cresc, odată cu trecerea timpului, pentru că așa am fost obișnuită. Dacă acasă avem candelabre mari, am nevoie de candelabre mari. Dacă îmi dai marea, vreau oceanul”, a declarat Bianca Rus

„Vreau să fie bogat. Să vină ăla bogatul la mine și poate o să mă îndrăgostesc încă o dată”, a mărturisit Bianca Rus, întrebată cu ce fel de bărbat s-ar vedea, totuși, la braț.

A fost căsătorită timp de o lună

În ciuda când a venit vorba despre situația sentimentală, Bianca a fost mereu destul de discretă. Singura ei relație ceva mai mediatizată a fost cea care s-a concretizat într-o căsătorie, dar care a durat foarte puțin.

Bianca a fost măritată timp de doar o lună și a pus capăt căsniciei sale când și-a dat seama că și-a ales un bărbat complet nepotrivit. Vedeta povestise la un moment dat că fostul ei partener avea probleme cu alcoolul și că a început să vie violent cu ea, să spargă obiectele din casă, lucru pe care Bia nu l-a mai putut îngădui așa că a pus punct relației.

Rus susținea că se bucură că a reușit să scape de fostul ei soț, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru că i-a deschis ochii la timp.