Bianca Rus, probleme de sănătate, după ce a slăbit 70 de kilograme: „Mă hrănesc prin perfuzii”

Bianca Rus are probleme de sănătate după ce a slăbit 70 de kilograme, în urma operației de micșorare a stomacului. Vedeta s-a operat în 2018, însă acum nu mai are deloc poftă de mâncare și face adesea perfuzii pentru a supraviețui.

La 33 de ani, Bianca Rus cântărește doar 50 de kilograme, o greutate mult prea mică pentru vârsta și înălțimea ei. Medicii i-au recomandat să țină o dietă specială pentru a mai lua câteva kilograme în plus.

Bianca Rus, probleme de sănătate, după ce a slăbit 70 de kilograme

După operația de micșorare a stomacului, are probleme grave de sănătate. Vedeta a slăbit 70 de kilograme și are o greutate total nepotrivită.

Artista nici nu mai are poftă de mâncare și încearcă din greu să mai pună câteva kilograme în plus, așa cum i-au recomandat medicii. Cântăreața este nevoită să facă perfuzii regulat pentru a putea rezista.

„Mă hrănesc prin perfuzii! Vine asistenta acasă de două ori pe săptămână și mi le face! Analizele mele sunt praf, sunt foarte proaste! Nu pot să mănânc mai nimic de când am făcut operația de gastric sleeve.

Nu-mi place nimic. S-a micșorat foarte tare stomacul. Nu mi-e poftă de absolut nimic. Acum mă chinui să mă îngraș, să mănânc pâine multă. O pâine pe zi ar fi indicat în cazul meu”, a declarat Bianca Rus pentru

Bianca Rus suferă de anemie severă

Recent, Bianca Rus a povestit despre problemele ei de sănătate. Artista suferă din cauza faptului că nu a mâncat prea mult și a fost plecată des.

Programul neregulat și săritul peste mese au afectat-o foarte mult și ar putea ajunge să facă transfuzie de sânge. Mama ei este cea care a observat că amețea tot mai des și a slăbit mult.

„Este foarte adevărat că nu m-am simțit bine. E vorba de o anemie foarte severă. Eu am neglijat mâncatul, am fost mai mereu plecată.

Nu am ținut cont de mese: am sărit câte o masă, am sărit și a doua masă… am pățit-o.

Fiind mereu pe drumuri, mă duceam pe la ai mei, mama mi-a spus că a văzut că tot amețesc, că încep să slăbesc. Mi-a zis să merg la doctor să văd ce e cu mine, că sunt bolnavă”, a povestit aceasta la Teo Show de la Kanal D., acum câteva săptămâni.