Bianca Rus, totul despre noul iubit! Cine e bărbatul care o va duce la altar? Imagini exclusive

Bianca Rus nu-și mai ascunde iubitul. La șase ani de la divorț, vedeta și-a găsit alesul inimii și vrea să facă nuntă mare, așa cum nu s-a mai văzut nicăieri în țară. Cine este bărbatul care o va duce la altar?

Bianca Rus, exclusiv despre noul iubit

Vedeta de la Kanal D, de la emisiunea Bravo, ai stil!, . Ani de zile a ținut prima pagină a ziarelor cu subiecte legate de aspectul să fizic, dar și cu divorțul răsunător. La doar câteva luni după căsătorie, vedeta anunța să se desparte de acesta, din varii motive. Cele reale nu se știu nici astăzi.

Astăzi, la șase ani de la separarea răsunătoare, frumoasa Bia face marele anunț. Iubește din nou, și real de data asta, nu cum s-a mai scris cu ani în urmă. Fiorii dragostei i-a simțit după ce l-a întâlnit pe el, un tânăr afacerist din Țara Oașului.

„Alesul inimii mele este un tânăr om de afaceri care se ocupă cu alcool. Este din Țara Oașului. Este unul dintre cei mai cunoscuți din zona aceea”, a dezvăluit Bianca Rus, pentru FANATIK.

„Rochia, vor fi de fapt mai multe rochii”

Așa cum o știm pe . Deși nu au stabilit o dată exactă pentru nuntă, deoarece anul acesta este rândul fratelui ei, cântăreața deja știe că vor fi mai multe rochii. Și, ce mai este cert, invitații vor fi într-un număr record.

„Rochia, de fapt vor fi mai multe rochii. Trebuie să am una pentru fiecare moment. Deja vorbesc cu mami de coronițe, probez diverse când merg pe undeva.

În ceea ce privește rochiile, am încercat mai multe modele, să știu sigur în care mă simt bine, dar și în care voi arăta spectaculos. Bia nu vă va dezamăgi. Iar numărul invitaților, nu știm exact, dar sigur depășim 1500.”, a mai declarat vedeta.

Din ce face bani familia Biancăi Rus?

, însă, despre familia acesteia nu a oferit prea multe declarații de-a lungul anilor. În exclusivitate, pentru FANATIK, aceasta ne mărturisește din ce fac bani părinții ei și, ce funcție are fratele ei, în companie.

„Afacerea părinților mei este legată de camioane. Fac transport de marfă în spațiul internațional. Fratele Biei este un tânăr om de afaceri, patron la firma familiei. Apropo, anul acesta face el logodna și starea civilă, și la anul face cununia religioasă. De aceea mai aștept eu până fixez data exactă.

La nunta unicului meu frate o să am ținute alese, mai ales că o să și cânt. O să am rochii pentru fiecare moment. De zi, de seară, de scenă.

Să nu uit, despre afacerea pe care o deținem, eu am dat de permis pentru tir. Nu conduc și nu fac eu trasee lungi, să nu vă gândiți. Dar așa de fun, am făcut școala și am luat din prima. Am făcut și o piesă despre asta.”, a mai punctat Bianca.