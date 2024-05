Bianca şi Petronela sunt tinerele moarte în tragicul accident din Vaslui. “Lacrimi amare ard pământul, sufletul nostru nu mai are vindecare”

Medicii de la Spitalul din Bârlad nu au mai putut face nimic pentru femeia rănită în accidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă la Perieni, în judeţul Vaslui. Petronela a murit şi ea, la doar câteva ore după ce prietena ei, Bianca, şi-a găsit sfârşitul între fiarele contorsionate a maşinii pe care o conducea.

Doi copii au rămas orfani de mamă

Bianca şi Petronela erau colege de serviciu. Prima avea 24 de ani şi era barmaniţă, iar cealaltă avea 38 de ani şi era bucătăreasă, ambele fiind angajate la Complexul Lebăda din Bârlad.

În noaptea fatidică şi se îndreptau spre casă. Din motive încă necunoscute, pe raza localităţii unde locuia Petronela, Perieni, Bianca a pierdut controlul volanului, iar maşina s-a izbit cu putere de un copac.

Şoferiţa nu a avut nicio şansă, însă prietena sa a fost extrasă conştientă dintre fiarele maşini. Pentru o vreme s-a crezut că Petronela va fi stabilizată şi ţinută în viaţă, dar rănile prea grave . În urma tragediei doi copii vor creşte de acum fără mamă

Patronul restaurantului unde cele două lucrau se află încă în stare de şoc şi nu poate crede că a pierdut într-un asemenea mod două angajate. “Bianca, doar din bunătatea ei s-a întâmplat. Fiind un copil foarte bun, cu o bunătate inimaginabilă. Din bunătatea ei, ea s-a oferit să o ducă acasă pe prietena ei. Nu doar în seara asta, o ducea mereu acasă.

Am înţeles că nu aveau centură, nu purtau centura. Nu ştim motivul. Viteză, vorbea la telefon, i-a orbit cineva din faţă, cam astea ar fi variantele”, a declarat acesta, pentru Observator.

“Ce ai provocat în sufletele noastre nu are vindecare”

Una dintre prietenele Biancăi a lăsat un mesaj sfâşietor pe reţelele de socializare. “Astăzi,te-am vizitat! În drum spre sicriul tău un fior mă apăsa și din liniștea așternută o voce ragusita striga si te implora să te întorci, eram mama ta. M-a strâns atât de tare la piept si am simtit din acel moment ca inima ei a plecat odata cu tine din aceasta viata.

Esti atat de frumoasa, in rochie alba de mireasa cu parul tau roscat dar care astazi ne-a lasat. In rochia alba ce o porti mi-as fi dorit sa vin sa joc, sa ma veselesc nu sa vin sa te jelesc. Ochișorii tăi mari nu sunt inchisi de tot si nici gurita ta, cu siguranta ti-ai fi dorit sa ne transmiti ceva dar noi suntem aici, vino te vom asculta.

Lacrimi amare care ard pamantul varsa mama ta si ce ai provocat in sufletele noastre nu are vindecare. De cate lacrimi mai are nevoie acest pamant din partea mamelor care isi conduc copii pe ultimul drum? Nu ne raspunde nimeni! Fiindca Dumnezeu stie cel mai bine ce are pregatit pentru noi toti.

Iti multumim Bianca pentru fiecare clipa de fericire si bunatate impartasita cu noi, cu siguranta o sa te avem in inimile noastre si in amintiri atata timp cat vom fi pe acest pamant, fiindca tu ne-ai dovedit inca o data ca viata este mult prea scurta si ca intr-o clipa poti pierde tot si mai de pret iti poti pierde viata.

Regretele sunt prea tarzii pentru tine, pentru noi! Adio pentru totdeauna! Sincere condoleante celor doua familii indurerate si multa putere sa va obisnuiti cu aceasta durere!”, a scris Valentina Nistor.