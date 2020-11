Bianca Tiron, interul stânga al celor de la Dunărea Brăila trage un semnal de alarmă privind organizarea mini-turneelor. Handbalista susține că riscul de infectare este unul uriaș, mai ales că în urmă cu câteva luni și ea a trebuit să treacă prin calvarul infectării cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La 25 de ani, Bianca Tiron are o experiență foarte vastă în Liga Națională de Handbal. A fost chemată în lotul B al naționalei la Turneul Carpați în anul 2012, când avea doar 17 ani. La nivel de club, după experiența de la Neptun Constanța a avut un traseu cu multe schimbări de echipă din 2014 până în prezent: HCM Baia Mare, SCM Craiova, Dunărea Brăila și Corona Brașov fiind echipele pentru care a evoluat.

Acum, Tiron este jucătoare de bază la Dunărea Brăila, echipă care are planuri mari în acest sezon din Liga Națională. Numai că vorbim de un sezon atipic, în care obiectivele primordiale sunt evitarea infectărilor cu COVID-19 și a accidentărilor, iar obiectivele sportive cad pe plan secund.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bianca Tiron, interviu despre handbal în era COVID-19: “Este foarte greu să te ferești”

Interul stânga al Dunării Brăila și al naționalei României a dat un interviu pentru FANATIK în care a explicat cum văd sportivii această stagiune, cu mini-turnee, ricurile mari de infectare și pauzele foarte lungi.

Cum este să jucați după o pauză destul de lungă, în plină pandemie și fără fani în tribune?

ADVERTISEMENT

– Este foarte dificil. Există un risc foarte mare să ne infectăm și trebuie să ne protejăm cât putem de bine. Sunt vremuri ciudate și trebuie să avem grijă la o mulțime de lucruri.

Din păcate, tu ai avut virusul. Ca sportive, ce măsuri de prevenție aveți?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Încercăm pe cât posibil să nu ieșim în locuri aglomerate. Noi purtăm masca tot timpul, ne dezinfectăm, dar este foarte dificil. Multe dintre noi am avut virusul, nu am putut scăpa. Este foarte dificil să te ferești.

“Există un risc mult mai mare de infectare. Foarte multe echipe au de suferit”

Cât de dificil este să joci în aceste mini-turnee? Fără spectatori, în care există și un risc mare de contaminare…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Este foarte greu să joci într-un astfel de turneu. Există un risc mult mai mare de infectare. Foarte multe echipe au de suferit și vedeți și voi, toată echipa Bistriței este în carantină.

Ar fi mai bine un sistem clasic, tur-retur?

ADVERTISEMENT

– Eu cred că ar fi mult mai bine să jucăm în campionat normal, tur-retur, pentru că ai mai multe șanse să respecți regulile față de turneu unde vine echipă după echipă în sală. Și să joci patru meciuri în cinci sau șase zile este foarte greu.

Bianca Tiron face haz de necaz pe seama mutărilor dese: “Am fost «ca țiganul cu cortul»”

Ești mulțumită de cum a arătat echipa în acest turneu?

ADVERTISEMENT

– Nu pot să spun că sunt mulțumită. Mai avem mult de lucru. Sper să ne revenim foarte repede pentru că putem mai mult și cred că e loc de mai bine.

În 2014 ai plecat de la Constanța la Baia Mare. Apoi au urmat experiențe la Craiova, Brăila, Corona Brașov. Cum vezi traseul tău în handbal?

– M-am mutat de foarte multe ori. Este o experiență foarte dificilă pentru că m-am mutat de foarte multe ori. Am fost “ca țiganul cu cortul” ca să zic așa. Dar, am adunat multă experiență interesantă. Am cunoscut oameni foarte frumoși și mi-am făcut foarte mulți prieteni.

“A fost un șoc ce s-a întâmplat la Corona Brașov. Mi-a părut rău pentru fete”

Aș vrea să te întreb și de experiența Corona Brașov. Ai plecat cu un an înainte de scandalul de dopaj. Ce s-a întâmplat acolo?

– Nu știu ce să îți spun exact, pentru că eu am plecat înainte. Nu știu detalii despre lucrurile de acolo. A fost un șoc și pentru mine. Am jucat acolo, mi-a părut foarte rău și pentru fete. Nu știu ce s-a întâmplat exact.

Dar când jucai acolo nu existau astfel de practici de recuperare, nu?

– Nu, clar.