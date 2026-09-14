Sport

După 22 de ani pe micile ecrane nu a stat pe gânduri și a demisionat. Ce face în prezent celebra moderatoare TV

A fost pe sticlă vreme de 22 ani, însă a decis să iasă din zona de confort și să facă cu totul altceva. Ocupația pe care o are acum renumita prezentatoare TV.
Alexa Serdan
14.09.2026 | 05:00
Dupa 22 de ani pe micile ecrane nu a stat pe ganduri si a demisionat Ce face in prezent celebra moderatoare TV
Ce face fosta jurnalistă după 22 de ani pe sticlă. Sursa foto: Instagram.com
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A avut o carieră superbă cu o durată de 22 de ani pe micile ecrane, dar a demisionat. Vedeta nu a stat pe gânduri când a luat această decizie, deși foarte multă lume așteaptă să se întoarcă. Iată ce face în prezent moderatoarea TV.

A fost veterană pe sticlă, dar acum are o altă ocupație

O jurnalistă sportivă care a lucrat 22 de ani pentru Sky Sports a surprins când și-a anunțat demisia. Bianca Westwood (51 de ani) s-a despărțit de celebrul post de televiziune în 2023, după o carieră înfloritoare și începuturi destul de anevoioase. I s-a spus că nu este suficient de frumoasă, dar în cele din urmă a reușit să se facă auzită și văzută.

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Fosta moderatoare a adunat o comunitate mare de admiratori de-a lungul anilor pe care i-a petrecut pe micile ecrane. Jurnalista cu experiență, care este o veterană a presei sportive din Marea Britanie, este întreabă adesea când revine la vechiul loc de muncă. În ultimii 3 ani a primit numeroase întrebări în această direcție.

Internauții sunt curioși să afle când se întoarce, dar răspunsul ei este vehement. A anunțat că nu mai revine în televiziune după ce a ieșit din zona de confort și a devenit un influencer de modă. Șatena are un număr destul de mare de urmăritori pe rețelele de socializare, pe Instagram având aproape 140.000 de fani.

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Pe această pagină se poate observa că este pasionată de călătorii, modă și frumusețe. În plus, Bianca Westwood se descrie drept „cea mai bună prietenă a ta de la mijlocul vieții. Creează haine accesibile pentru femei. Supraviețuiește menopauzei”. De asemenea, a transmis că este o apărătoare a animalelor.

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Dezvăluirile făcute de fosta prezentatoare TV

Fosta prezentatoare TV urmărește meciurile de fotbal de 40 de ani, primul pe care l-a văzut fiind cu West Ham. Vedeta a subliniat că s-a uitat ore întregi la sport, mai ales că a stat în culise la Sky timp de 10 ani. De asemenea, a lucrat ca și fotograf și i-a urmărit constant pe colegii ei bărbați care nu erau la fel de buni ca ea.

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„Am vrut să lămurim câteva lucruri pentru că încă primesc multe mesaje în care sunt întrebată despre Sky. Când mă voi întoarce la Sky? Când voi lucra din nou în fotbal? Complimentele sunt foarte frumoase, le apreciez, dar nu mă voi întoarce la Sky. Probabil că nu voi mai lucra niciodată în fotbal.

Aveam un sentiment, probabil cu aproximativ un an înainte să plec de la Sky, că oportunitățile deveneau din ce în ce mai puține, nu mă apreciau cu adevărat. De aceea am început să mă ocup de modă, frumusețe și îngrijire a pielii, lucruri pe care le iubesc ca femeie.

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Tot conținutul meu este acum destinat femeilor. Nici nu știu de ce am noi urmăritori bărbați pentru că fotbalul a dispărut. Îmi place ceea ce fac acum, așa că am vrut doar să vă spun despre ce este vorba”, a declarat în urmă cu puțin timă, Bianca Westwood, conform The Sun.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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