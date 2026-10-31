Bibliotecarul român care a traversat Canalul Mânecii înotând bras. A petrecut aproape 25 de ore în apă

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Avram Iancu este un cunoscut sportiv român a cărei meserie de bază este cea de bibliotecar. Bărbatul din Petroșani a traversat Canalul Mânecii înotând bras, după ce a petrecut aproape 25 de ore în apă. Până acum a obținut performanțe unice la nivel mondial în înotul de mare rezistență.

Un bibliotecar a trecut Canalul Mânecii înotând bras

Din 2006 lucrează la Biblioteca Municipală din Petroșani, cărțile fiind o adevărată sursă de inspirație pentru Avram Iancu (50 ani). Bărbatul a practicat înotul încă de la vârsta de 10 ani, dar multă vreme a fost un amator. A avut numeroase antrenamente, însă nu a reușit să se afirme până când i-a apărut dorința de a-și depăși limitele.

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Manuscrisele pe care trebuie să le aranjeaze pe rafturi l-au determinat să iasă din zona de confort. Bibliotecarul a primit un impuls important după ce a recitit celebrul roman „Pilotul de pe Dunăre” de Jules Verne. Un alt aspect interesant a fost legat de poveștile unor înotători legendari care au traversat Canalul Mânecii.

În prezent, se numără printre cei care au atins o performanță notabilă pe celebra strâmtoare a Oceanului Atlantic care separă sudul Angliei (Regatul Unit) de nordul Franței și leagă Oceanul Atlantic de Marea Nordului prin Strâmtoarea Dover. În august 2026 a înotat în stil bras, în această porțiune de apă, care are aproximativ 563 – 578 km.

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Canalul Mânecii, o provocare

Astfel, a devenit primul român și al 10-lea om din lume care a traversat Canalul Mânecii. Avram Iancu nu a folosit costum de neopren, reușind să finalizeze cursa extenuantă în 24 de ore și 46 de minute. Bărbatul a descris provocarea drept „absolut epuizantă”, deși nu este pentru prima oară când face acest lucru. El a mai traversat Canalul și cu alte ocazii, în 2016 și 2024, însă atunci a înotat în stil crawl. Bibliotecarul a reușit un „hat-trick” special, în urma trecerilor sale reușite din anii anteriori. În plus, în 2017 a fost primul om din lume care a înotat întregul curs al Dunării (2.860 km, de la izvoare până la Sulina) fără costum de neopren sau alte obiecte ajutătoare, după 89 de zile de efort. Această reușită i-a adus titlul mondial „Performance of the Year” din partea WOWSA, în 2021.

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Ce reușite a mai atins bibliotecarul român

Avram Iancu a devenit primul român din lume care a parcurs înot un continent, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Traversarea care a avut loc în premieră mondială s-a desfășurat în anul 2025. Acesta a urmat ruta fluvială Rin–Main–Dunăre. La momentul respectiv, a parcurs în total 4.448 de kilometri în 177 de zile, înotând exclusiv fără costum de neopren. Performanța a fost omologată oficial de World Open Water Swimming Federation (WOWSF). Recordul său a confirmă proiectul „Înotul pentru o Europă Unită”, în cadrul căruia sportivul a parcurs în vara aceluiași an 556 de kilometri pe râul Main și Canalul Dunării, în 40 de zile.

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Prin urmare, sportivul în ape deschise a finalizat și a inaugurat o nouă provocare mondială – „Triple Crown of River Stage Swims”. Aceasta reunește trei performanțe fără precedent, una dintre ele fiind înotul de 2.860 km pe Dunăre, realizat în 2017 în 89 de zile. De asemenea, a înotat vreme de 48 de zile, 1.032 km pe Rin, în 2023. Doi ani mai târziu a înotat 556 km pe Main și Canalul Dunării, în 40 de zile.

În total, Avram Iancu a parcurs înot 4.448 de kilometri în 177 de zile cumulate. Prin eforturile pe care le-a depus a reușit să construiască un traseu unic, care unește Marea Nordului de Marea Neagră. În concluzie, Triple Crown of River Stage Swims a devenit o provocare recunoscută la nivel internațional, avându-l pe român pionier și primul campion.