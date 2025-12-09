Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere

ADVERTISEMENT

Bucureștiul ar putea deveni cel mai sigur oraș din Europa, sub conducerea lui Ciprian Ciucu. Noul edil are ambiții mari și propune măsuri pentru reducerea infracționalității dar și pentru sporirea siguranței în trafic.

Ciprian Ciucu vrea să extindă rețeaua de camere gestionate de Poliția Locală Sector 6 la nivel de București

Mii de camere de supraveghere ar putea fi instalate în București, peste numărul actual de dispozitive, doar în următorii ani. Ciprian Ciucu a anunțat deja că vrea să extindă rețeaua de camere de supraveghere gestionate de Poliția Locală, pe modelul sectorului 6.

Edilul intenționează să instaleze camere de luat vederi în parcuri, locuri de joacă sau zone cu trafic pietonal ridicat. Alte camere de supraveghere și radare fixe vor fi instalate în așa-zisele ”puncte negre” din trafic (străzi sau intersecții unde numărul accidentelor este mai mare decât media zonei).

Edilul explică de ce măsura nu este pentru ”supravegherea cetățenilor”, ci pentru siguranța lor

În mai 2024, Ciprian Ciucu a anunțat că urmează să instaleze 3.000 de camere de supraveghere pe străzile sectorului 6 și că va dezvolta cel mai mare centru de monitorizare video din București. Edilul a explicat atunci că nu este vorba despre ”supravegherea cetățenilor” ci camerele sunt destinate combaterii vandalismului, a consumului de droguri precum și .

„În primul rând, avem foarte mari probleme cu drogurile. Deci aceste camere sunt montate în special în zona școlilor, în părculețe, pentru a crește siguranța. Rolul acestor camere este de a crește capacitatea de intervenție a Poliției Locale. Oamenii vor mai multă siguranță”, spunea Ciprian Ciucu pentru .

Câte camere de supraveghere sunt, de fapt, în București

În București nu există o statistică exactă a numărului de camere de supraveghere, iar acest lucru se întâmplă pentru că cele mai multe dintre ele au fost instalate de primarii de sector. În ianuarie 2023, Bucureștiul avea aproximativ 5.000 de camere de supraveghere, însă numărul acestora urma să crească și chiar să se dubleze până la finalul anului. Un veritabil Big Brother, însă fără posibilitatea ca imaginile surprinse de acestea să fie centralizate într-un singur sistem. La vremea respectivă, , majoritatea plasate în Centrul Vechi.

Ce este strategia Vision Zero pe care Ciprian Ciucu vrea s-o implementeze în București

În ceea ce privește siguranța traficului rutier, Ciprian Ciucu vrea să aplice principiile Vision Zero la nivel de Capitală.

Vision Zero reprezintă o strategie internațională de siguranță rutieră care urmărește eliminarea completă a victimelor și accidentelor grave în trafic, nu doar reducerea lor. A apărut în Suedia, în 1997 și a fost preluată de multe orașe și țări din lume. Ideea centrală a strategiei: niciun accident rutier nu este inevitabil, traficul trebuie proiectat astfel încât greșelile umane să nu ducă la decese.

Principalele direcții de acțiune surprinse de Ciprian Ciucu în programul pentru București, în afara camerelor de supraveghere:

Suprailuminarea trecerilor de pietoni și supraînălțarea lor pe străzile secundare în dreptul celor mai periculoase intersecții și tronsoane, după modelul Sectorului 6;

Instituirea de Zone 30 km/h în jurul școlilor, grădinițelor, parcurilor și în cartierele dense de blocuri;

Amenajarea trecerilor de pietoni cu insule de refugiu, treceri supraînălțate, iluminat dedicat și semnalizare clară pe arterele periculoase;

Program de educație rutieră în școli și campanii de conștientizare pentru șoferi, cu implicarea Poliției Rutiere și a ONG-urilor specializate.

Ca urmare a adoptării acestei strategii, Suedia a redus drastic decesele rutiere pe șosele. New York City a adoptat Vision Zero încă din 2014 iar numărul de accidente mortale, de asemenea, a scăzut.