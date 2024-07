„Big Foot”, afaceristul care refuză granzii. Totul despre Mikel Oyarzabal, omul care a adus Spaniei al patrulea titlu continental

Spania este noua regină a Europei și regina all-time a continentului.

Are o diplomă în afaceri, obținută la San Sebastian

Eroul spaniolilor în finala cu Anglia a fost Mikel Oyarzabal, un fotbalist despre care se poate spune orice, numai că e vedetă nu. Atacantul lui Real Sociedad este dovada vie că se poate să faci performanță și cu modestie.

Oyarzabal e un fotbalist atipic. N-are tatuaje, conduce o mașină normală, nu umblă prin cluburi și e atașat de casă. Un basc adevărat din Eibar, stabilit în San Sebastian, unde a făcut facultatea, obținând o diplomă în afaceri.

Mikel, poreclit Big Foot (Picior mare) pentru că poartă 47 la picior (1,81 m înălțime) a jucat la toate naționalele juvenile ale Spaniei. A fost campion european Under 21, în 2019, la ediția la care România a atins faza semifinalelor. A participat și la Olimpiada de la Tokyo, unde a obținut medalia de argint.

A refuzat Real Madrid și Manchester City

E unul dintre cei mai buni atacanți din Primera Division și se deosebește de alți fotbaliști prin faptul că nu aleargă după oferte. A fost curtat de Manchester City și de Real Madrid, însă a preferat să rămână acasă, la Real Sociedad. O echipă bună din Spania, dar care a terminat sezonul pe locul 6.

Mikel tocmai și-a prelungit contractul cu bascii până în 2028, când va avea 31 de ani. Clubul i-a stabilit o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro, dar e o clauză mai mult onorifică, deoarece dacă ar fi vrut să plece, Oyarzabal ar fi putut să o facă până acum. Câștigă la Sociedad în jur de 70.000 de euro pe săptămână, adică sub 4 milioane de euro pe an.

În 2022 și-a rupt ligamentele încrucișate

Se simte bine acasă și a devenit căpitanul echipei. Până acum a jucat 344 de meciuri și a marcat 97 de goluri. Are toate șansele să intre în topurile all-time ale echipei. La națională a dta 12 goluri în 37 de meciuri, cu siguranță cel mai important fiind cel înscris aseară.

“Mi-am făcut treaba și am fost destul de norocos să înscriu golul victoriei. Este cel mai frumos. Am avut o perioadă grea din cauza accidentărilor, așa că această bucurie este specială după tot prin ce am trecut”, a spus el.

Perioada grea despre care a vorbit a însemnat o ruptură a ligamentelor la piciorul drept. Și din această cauză a ratat Mondialul din 2022.

“El este un învingător. Am fost împreună timp de nouă ani, am câștigat totul împreună. Mikel nu dă greș niciodată”,

A avut centura roșie la taekwondo

Oyarzabal este socotit unul dintre cei mai inteligenți fotbaliști din Spania. Nu neapărat grație faptului că e absolvent de facultate. Are o inteligență tactică deosebită, potențată de o viteză bună. Știe să se demarce și să atace poarta, apărând din unghiuri aparent imposibile. În plus, are o mobilitate excelentă, dobândită din copilărie, când a practicat taekwondo, până la nivel de centură roșie.

Când a explodat la Sociedad, s-a spus despre el că este un al doilea Griezmann, datorită abilităților sale de a coordona mingea cu piciorul stâng.

Mikel este cu iubita sa din adolescență, Ainhoa Larrauri. După opt ani de relație, cei doi au devenit părinți în decembrie 2023. Fotbalistul provine dintr-o familie foarte unită. Părinții și cele două surori sunt fani necondiționați ai lui.