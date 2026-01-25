Bijuteria care se construiește într-un loc special din România. E o investiție istorică de peste 64 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Guvernul României și Compania Națională de Investiții au aprobat proiectul pentru noul stadion din Hunedoara. Arena va costa 64 de milioane de euro și va avea 10.900 de locuri.

Se construiește un nou stadion în Hunedoara

Bogdan Apostu a vorbit despre acest subiect. Potrivit acestuia, Corvinul Hunedoara, liderul la zi din Liga 2, ar urma să facă pași importanți în SuperLiga. Iar noua arenă care se construiește o să ofere și mai multe avantaje.

Termenul de finalizare al proiectului este de 22 de luni de zile. Iar agentul FIFA, Bogdan Apostu, care este totodată și un apropiat al clubului, are mare încredere că noua arenă va aduce rezultatele dorite.

„ , din primele două divizii din România, în sezonul actual. Apoi, Hunedoara este aproape de începerea construcției noului stadion, după ce proiectul s-a aprobat de către CNI (n.r. Compania Națională de Investiții) și de către Guvernul României. S-a și semnat!

Acum cei din Consiliul Local, precum și Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, sunt aproape de a accesa acea cofinanțare de 25%, conform noilor reglementări din domeniu. Este un credit care se va lua pe o perioadă mai lungă.

În total, stadionul va costa 64 de milioane de euro, dar cofinanțarea nu va fi din suma totală, capacitatea arenei va fi de 10.900 de locuri, iar termenul de finalizare este de 22 de luni”, a spus Apostu, prezent în studioul emisiunii Digi Sport Matinal.

Unde va juca Corvinul Hunedoara până la finalizarea lucrărilor

De menționat e faptul că până când noul stadion din Hunedoara va fi gata, Corvinul va fi nevoit să joace pe un alt stadion, iar asta cu atât mai mult dacă .

Printre opțiuni se numără stadioanele din Petroșani, Arad, dar și Sibiu. Chiar și așa, stadionul din Sibiu rămâne cea mai bună obținute, iar asta o confirmă chiar și oficialii clubului.

Agentul FIFA spune însă că noul stadion in Hunedoara era necesar. Drept urmare, odată ce lucrările vor fi finalizate, echipa va avea propriul loc unde se va putea antrena și unde va bifa reușite.

Care sunt opțiunile

”Unde jucăm? La Hunedoara în acest moment, echipa e în Liga 2. Dar pentru promovare, varinatele sunt Sibiu, Petroșani și Arad, în ordinea asta. Da, și Petroșani este o variantă pentru că este în județ.

Acum, acel stadion nu este omologat, dar am înțeles că cei de la Consiliul Județean și-a asumat o investiție de peste un milion de euro pentru nocturnă și degivrare. Cam de asta mai are nevoie stadionul de acolo. Dar eu cred ca va fi Sibiul.

Acolo s-a câștigat și Cupa, s-a creat o conexiune. Singurul impediment este faptul că Sibiul are două echipe (n.r. FC Hermannstadt şi Inter Sibiu) care joacă pe teren, iar Corvinul ar fi a treia, astfel că e nevoie de aprobarea Primăriei Sibiu”, a mai spus Apostu, la Digi Sport.

Menționăm că deși va mai dura ceva timp până la finalul sezonului din Liga 2, echipa a anunțat oficial că este în căutarea unei arene pentru a juca în SuperLiga.

Totodată, au fost deja contactate autoritățile din Sibiu. Echipa își dorește să joace pe stadionul Municipal, însă își păstrează și o rezervă. Este vorba despre Arena „Petre Libardi”, din Petroșani.