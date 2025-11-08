Bijuteria care se construiește într-un mare oraș din România! E cel mai mare proiect de acest tip din țară și a costat peste 70 de milioane de euro

Sport

Într-un mare oraș din România va lua naștere un proiect unic, fabulos. Este vorba despre o adevărată ”bijuterie” care era deja așteptată de o bună perioadă de timp.
Valentina Vladoi
08.11.2025 | 12:00
Sala Polivalentă, cea mai importantă investiție pentru comunitatea din Brașov. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
Vorbim despre cea mai mare Sală Polivalentă din România care se construiește la Brașov. Proiectul grandios se apropie de finalizare și a costat nu mai puțin de 73 de milioane de euro.

În ce stadiu se află construcția pentru Sala Polivalentă din Brașov

George Scripcaru, primarul din Brașov, a venit cu vești bune în acest sens. Potrivit edilului, construcția arenei este aproape finalizată, astfel că e de așteptat ca în curând aceasta să fie inaugurată.

Chiar pe 5 noiembrie, primarul Brașovului a mers să inspecteze șantierul de la Sala Polivalentă. Potrivit acestuia, lucrările sunt aproape de finalizare. Iar edilul are mare încredere că zona se va dezvolta în curând.

Totodată, sunt în desfășurare și lucrări de infrastructură. Astfel, va fi creată o legătură de intrare de pe o șosea principală direct către Sala Polivalentă. Drept urmare, accesul vizitatorilor va fi unul simplu.

”Zona asta se va dezvolta foarte mult și foarte frumos în următoarea perioadă. Acum câteva săptămâni am băgat canalizarea pluvială, canalizarea menajeră. Deci, compania Apa și-a făcut treaba aici ca etapă de rețelistică.

Venim acum cu partea de infrastructură de drum, suntem la al doilea strat de asfalt, urmează al treilea, și practic creăm legătura de la intrarea dinspre șoseaua Cristianului, Calea Făgărașului, cu accesibilitate înspre sala polivalentă, care face legătura cu Strada Mică”, a spus primarul Scripcaru.

Sala Polivalentă, cea mai importantă investiție pentru comunitatea din Brașov

Edilul susține că lucrările continuă chiar și în aceste momente. Se dorește ca acestea să fie finalizate în cel mai scurt timp. Clădirea este gata, iar în prezent se montează panourile pentru izolarea ei.

Și scena în aer liber se va amenaja în curând, iar la fel și un alt spațiu modern pentru evenimente. Totodată, acesta a mai adăugat că proiectul este unul dintre cele mai importante pentru toți locuitorii din Brașov și nu numai.

„În această perioadă, se lucrează intens la asfaltarea zonelor exterioare, iar echipele de muncitori acționează la capacitate maximă pentru ca lucrările să fie finalizate cât mai curând.

În paralel, se montează panourile din policarbonat care vor asigura izolarea clădirii, astfel încât pe timp de iarnă lucrările să poată continua în interior. Tot aici se amenajează și viitoarea scenă în aer liber, parte integrantă a complexului, un spațiu modern destinat evenimentelor culturale și sportive, în funcție de sezon și condițiile meteo.

Proiectul Sălii Polivalente reprezintă una dintre cele mai importante investiții pentru comunitatea brașoveană – un centru modern, dedicat performanței sportive, culturii și vieții publice a orașului”, a fost anunțul Primăriei pe Facebook.

Unde e amplasată Sala Polivalentă din Brașov

După cum spuneam anterior, valoarea lucrărilor pentru realizarea acestui proiect se apropie de peste 73 de milioane de euro. Primăria Brașov suportă însă doar 3,5% din aceste cheltuieli.

În ceea ce privește locația, Sala Polivalentă din Brașov e amplasată chiar pe terenul fostului Stadion Municipal. Aceasta va avea peste 10.000 de locuri, iar aici vor putea fi organizate competiții sportive, congrese, concerte și nu numai.

Sala Polivalentă ar urma să fie cea mai mare din România și va avea și o sală de încălzire. Astfel, proiectul este unul grandios nu doar pentru brașoveni, ci chiar și pentru întreaga țară.

”Valoarea lucrărilor este de 356,7 milioane de lei, din care cea mai mare parte este acoperită de CNI. Primăria Brașov va suporta 3,5% din cheltuieli. Sala este construită pe terenul fostului Stadion Municipal.  Conform proiectului tehnic, va avea o capacitate de 10.059 de locuri, în condițiile unei utilizări flexibile.

Aici vor putea fi organizate competiții sportive, concerte, conferințe, congrese, activități culturale, cu respectarea normelor în domeniu care să permită omologarea ei la standarde naționale și internaționale și care să asigure organizarea unei mari varietăți de competiții.

Polivalenta va include și o sală de încălzire, care este de asemenea dotată cu tribune, cu 1.152 locuri, rezultând un număr total de 11.211 locuri pentru public în întreg complexul”, anunță bizbrașov.ro.

