„Bijuteria” de 500.000 de euro a lui Mirel Rădoi l-a dat pe spate și pe Dorian Popa: „Merită fiecare bănuț! Senzațional”. Video

Mirel Rădoi are un garaj de șeic! Pe lângă un Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire în valoare de aproximativ 700.000 de euro, tehnicianul Universității Craiova deține și un Mercedes G Class 820 Keyvany, care l-a dat pe spate pe Dorian Popa.

Dorian Popa, dat pe spate de „bijuteria” lui Mirel Rădoi: „Merită fiecare bănuț”

Mirel Rădoi nu are rival în SuperLiga la capitolul bolizi de lux. Tehnicianul a vorbit în mai multe rânduri despre pasiunea în care a investit în jur de șase milioane de euro în ultimii ani. Fostul selecționer a întors toate privirile cu „bijuteriile” din garaj încă din prima zi de la revenirea în Bănie.

FANATIK a fost la baza Universității Craiova atunci când . Bolidul de peste 700.000 de euro nu este singura piesă de lux din garajul fostului selecționer.

Mirel Rădoi are în garaj și un Mercedes G Class 820 Keyvany, care valorează în jur de 500.000 de euro. Partea frontală a mașinii a fost redesenată pentru tehnicianul Universității Craiova și include mai multe elemente din carbon.

Mercedes-ul G Class 820 Keyvany are un motor V8 de 4 litri care generează 820 de cai putere. Interiorul „bijuteriei” lui Mirel Rădoi a fost complet retapițat cu o piele albastră pentru tehnicianul Universității Craiova

Mașina fostului selecționer a apărut în cadrul unui vlog postat de Dorian Popa pe pagina oficială de Youtube. Celebrul vlogger s-a arătat impresionat de ce a găsit la bolidul lui Mirel Rădoi.

„Merită fiecare bănuț, mi se pare cea mai agresivă variantă de G Class. Aruncăm un ochi rapid pe mașina domnului Rădoi, știu că nu se supără. Este senzațional ce se întâmplă când te urci în mașina asta”, spune Dorian Popa.

Cum și-a cumpărat primul Bentley: „Toată lumea face credite ca să îşi ia apartament, casă, tu eşti nebun”

Pasiunea lui Mirel Rădoi pentru mașinile de lux a existat și în vremea în care nu avea milioane de euro în cont. Fostul selecționer a dezvăluit un episod savuros cu soția lui pe vremea când era jucător profesionist.

„Eu nu îmi iau maşinile să se simtă prost un jucător sau un antrenor, ci că îmi plac mie. Nu vreau să arăt cuiva că am sau nu am bani. Primul Bentley, de exemplu, l-am luat făcând un credit. Şi soţia mea când a văzut documentele acasă chiar mi-a spus.

‘În sfârşit, te-ai deşteptat şi tu şi luăm casă’. Da, luăm casă, avem unde să stăm acum. Până când a văzut documentele acasă, şi când de fapt a văzut că e o maşină. Mi-a zis: ‘Toată lumea face credite ca să îşi ia apartament, casă, tu eşti nebun? Cum să iei maşină?’.

I-am zis: ‘Fii atentă, dacă luăm apartament, ne putem plimba cu el? Nu? În maşină ne şi plimbăm şi putem să şi dormim!’. Nu a mai zis nimic când a văzut ce nebun are. A înţeles mesajul. Mi-au plăcut maşinile şi când nu aveam bani.

Deci nu o fac acum în mod special. Cum la fel mă plimb cu ele şi după 3 luni sau 3 ani le scot la vânzare. Poate să zică oricine că am probleme cu banii… nu am niciun fel de problemă, pot să am, pot să nu am. Nu e treaba nimănui, eu fac ce vreau cu bunurile mele. Pot să îmi vând ceasurile, casa, maşinile. E o pasiune”, spunea Rădoi, conform .