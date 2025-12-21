Sport

Bijuteria din Dâmbovița e aproape gata! Cum arată stadionul în care s-au investit peste 85 de milioane de euro

Mult așteptatul stadion din Dâmbovița este aproape gata. Un anunț în acest sens a venit chiar de la Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.
Valentina Vladoi
21.12.2025 | 09:00
Bijuteria din Dambovita e aproape gata Cum arata stadionul in care sau investit peste 85 de milioane de euro
Stadionul din Dâmbovița e aproape gata. Sursă foto: Consiliul Județean Dâmbovița / colaj Fanatik
Arena din Târgoviște este considerată una dintre cele mai ambițioase investiții din domeniul sportiv realizate în România în ultimii ani. Și iată că treptat, ”bijuteria” din Dâmbovița prinde contur.

În ce stare au ajuns lucrările pentru Dâmbovița Arena

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița aduce vești bune pentru fanii fotbalului. Potrivit acestuia, proiectul în valoare de 85 de milioane de euro este aproape finalizat.

A avut loc deja montarea gazonului pe suprafața de joc, iar treptat, Dâmbovița Arena se apropie de forma sa finală. Corneliu Ștefan spune că rezultatul va fi un complex sportiv modern, destinat nu doar antrenamentelor ci și performanțelor și competițiilor.

„Așa arată Dâmbovița Arena astăzi. Gazonul este montat, iar în curând vom avea un complex sportiv modern, destinat antrenamentelor, competițiilor și performanței”, a transmis Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Dâmbovița Arena a depășit estimările inițiale

Menționăm faptul că de la începutul lucrărilor și până în prezent, au existat niște abateri de la planul inițial. De altfel Dâmbovița Arena a depășit estimările inițiale financiare.

La început, construcția era evaluată la aproape 55 de milioane de euro. Pe parcursul lucrărilor însă, costurile au tot crescut. Drept urmare, investiția totală ajunge undeva pe la 85 de milioane de euro, transmit autoritățile.

Finanțarea pentru Dâmbovița Arena este asigurată în mare parte de Guvernul României, prin Compania Națională de Investiții. Implicat mai este însă și Consiliul Județean Dâmbovița, care contribuie cu aproximativ 12 milioane de euro.

Ce capacitate va avea noua arenă

Noul stadion nu va avea doar un rol strict fotbalistic. Autoritățile locale se așteaptă ca aici să fie găzduite și alte competiții sportive, dar și multe alte evenimente de anvergură pe parcursul anului.

Dâmbovița Arena are o capacitate de 12.402 locuri, are un subsol, un parter, dar și trei etaje. Totodată, arena vine la pachet cu o pistă de atletism, cu săli de antrenament, încălzire, vestiare, dar și un spațiu pentru controlul antidoping.

Există de asemenea 75 de locuri pentru persoanele cu dizabilități și alte 75 pentru însoțitorii lor. În același timp, arena mai are și o parcare cu aproximativ 1.600 de locuri. Stadionul a fost proiectat așa încât să existe culoare de acces cât mai aproape de facilități.

Asta înseamnă că autocarele echipelor vor ajunge direct la intrare în vestiar. Drept urmare, sportivii nu vor fi nevoiți să meargă pe jos, din parcare, așa cum se întâmplă la Arena Națională.

