Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate

O adevărată bijuterie din România a generat mari controverse. Deși s-au făcut investiții uriașe, s-ar părea că lucrările nu sunt chiar în stadiul așteptat.
Valentina Vladoi
12.01.2026 | 20:00
Noi detalii despre stadiul lucrărilor la „Dâmbovița Arena”, noul stadion din Târgoviște. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
Este vorba despre noul stadion din Târgoviște. De altfel încă de anul trecut, această ”bijuterie” a tot fost în centrul atenției. Au existat numeroase discuții referitoare la investițiile făcute pentru această arenă.

Ce se întâmplă cu „Dâmbovița Arena”, noul stadion din Târgoviște

”Dâmbovița Arena” se află la doar câteva sute de metri de gara din Târgoviște. Totodată, stadionul mai are în apropiere și cel mai mare centru comercial din oraș. Este vorba despre ”Dâmbovița Mall”.

Iată însă că deși noul stadion din Târgoviște presupune o investiție de aproape 100 de milioane de euro, lucrările nu sunt tocmai în stadiul în care mulți s-ar fi așteptat. Iar asta o confirmă cei de la sport.ro.

Sursa citată a vizitat noul stadion din Târgoviște. Din păcate însă, accesul în arenă este în prezent interzis. Cât despre stadiul lucrărilor, o mare parte din arenă este aproape finalizată, iar lucrările avansează.

Alte zone în schimb sunt pline de utilaje de șantier și macarale. Există inclusiv porțiuni fără acoperiș, iar lucrările continuă. Chiar și așa, s-ar părea că va fi mult de lucru până când arena va fi finalizată.

Cât de repede se desfășoară lucrările

Cei de la sport.ro au publicat câteva fotografii și au vorbit și cu un localnic. Acesta a confirmat faptul că de abia în ultimele luni, lucrările au început să prindă contur. Totodată, acesta a mai dezvăluit că o bună perioadă de timp, șantierul a fost blocat.

Chiar și așa, localnicul are încrede că noul stadion din Târgoviște ar putea aduce o mulțime de beneficii odată ce va fi finalizat. Iar asta cu atât mai mult dacă aici vor fi disputate și competiții europene.

„Este frumos, foarte frumos. E bine că se deschide. La celălalt stadion (n.r – Eugen Popescu), gazonul a fost pus în pandemie și au fost probleme mari la livrare și montare. De aici au apărut și dificultățile. Din punct de vedere financiar, cred că stadionul poate aduce bani, mai ales dacă vor fi competiții europene.

Unde este un stadion bun, vin și banii. Totuși, sincer, dacă aș fi fost la primărie, aș fi investit mai degrabă în Spitalul Județean. Părerile sunt împărțite. Încercăm să copiem ce e afară”, a spus bărbatul, conform sursei citate.

Tot mai multe stadioane prind contur în România

Menționăm faptul că odată cu ”Dâmbovița Arena”, Târgoviște se va alătura orașelor din țară cu arene construite la standarde moderne. Astfel, e de așteptat ca noul stadion din Târgoviște să aducă o mulțime de beneficii.

Cât despre investiție, costul total al proiectului este estimat undeva pe la 100 de milioane de euro. Mare parte din finanțare vine de la Guvern, prin Compania Națională de Investiții.

De cealaltă parte, în jur de 12 milioane de euro vin de la Consiliul Județean. Dâmbovița Arena va avea 12.000 de locuri și va putea găzdui meciuri din SuperLiga, dar și alte evenimente sportive.

Iar acesta nu este singurul stadion așteptat în România. Și în alte orașe din țară sunt în construcție mai multe arene. Una dintre cele mai așteptate este chiar cea de la Timișoara. Totodată, se mai construiesc stadioane și în alte orașe din țară.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
