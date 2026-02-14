Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România

ADVERTISEMENT

A trecut un an de la retragerea din tenis, Simona Halep profitând de pe urma averii acumulate. Iată care este, de fapt, bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o și cu care s-a afișat într-o plimbare prin Capitală.

Simona Halep, posesoarea unui accesoriu de lux

Simona Halep e frumoasă, are succes și o carieră impresionantă. A decis să renunțe la marea sa pasiune, concentrându-se pe afaceri și timp de calitate. Are două unități hoteliere, cea de la munte fiind apreciată de artista Theo Rose.

Vedeta de la Pro TV i-a lăsat o . Fosta jucătoare de tenis are toate motivele să fie fericită. E apreciată de multă lume, fiind în continuare o sportivă respectată și lăudată.

Dând dovadă de iubire de sine, frumoasa constănțeancă a fost surprinsă într-o ipostază unică. A fost fotografiată cu un accesoriu de lux, care se ridică la o sumă destul de mare. E o brățară care aparține unui brand de renume.

Potrivit , Simona Halep și-a achiziționat o bijuterie pe care nu o lasă la vedere, având un cost pe măsură. E o brățară Juste un Clou de la Cartier, care este realizată din aur roz și cu mai multe diamante încrustate.

Cât costă brățara purtată de Simona Halep

Simona Halep nu s-a uitat la bani când a pus ochii pe brățara iconică, care nu trece neobservată. Fosta tenismenă a scos din buzunar aproximativ 50.000 de euro, echivalentul unei garsoniere într-un cartier bun din București.

De asemenea, brățara simplă, dar elegantă costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere. Pe site-urile imobiliare există foarte multe anunțuri care solicită o astfel de sumă. Un exemplu de genul acesta este orașul Alexandria.

Un proprietar și-a scos la vânzare locuința cu o suprafață de 43 de metri pătrați cu doar 43.000 de euro. Concret, este vorba de un apartament cu 2 camere, situat la ultimul etaj al unui imobil cu 4 etaje. Și în Roșiori de Vede se găsesc apartamente accesibile.

Potrivit unui anunț de pe , un apartement cochet cu 2 camere se vinde cu 39.500 de euro. Rovinari și Târgu-Jiu sunt alte două orașe din România în care se găsesc apartamente de 2 camere sub 50.000 de euro.

Aceste imobile costă, așadar, cât brățara pe care sportiva o poartă la încheietură, fără a fi ostentativă.