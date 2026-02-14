Sport

Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România

Accesoriul extrem de costisitor cu care s-a afișat Simona Halep. E echivalent cu prețul unui apartment cu 2 sau 3 camere din multe locuri din țara noastră.
Alexa Serdan
14.02.2026 | 09:45
Bijuteria foarte scumpa pe care sia cumparato Simona Halep Costa cat un apartament cu 2 sau 3 camere vandut in multe orase din Romania
Simona Halep s-a afișat cu o bijuterie de mii de euro. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A trecut un an de la retragerea din tenis, Simona Halep profitând de pe urma averii acumulate. Iată care este, de fapt, bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o și cu care s-a afișat într-o plimbare prin Capitală.

Simona Halep, posesoarea unui accesoriu de lux

Simona Halep e frumoasă, are succes și o carieră impresionantă. A decis să renunțe la marea sa pasiune, concentrându-se pe afaceri și timp de calitate. Are două unități hoteliere, cea de la munte fiind apreciată de artista Theo Rose.

ADVERTISEMENT

Vedeta de la Pro TV i-a lăsat o recenzie pozitivă, după ce s-a cazat în această locație din Poiana Brașov. Fosta jucătoare de tenis are toate motivele să fie fericită. E apreciată de multă lume, fiind în continuare o sportivă respectată și lăudată.

Dând dovadă de iubire de sine, frumoasa constănțeancă a fost surprinsă într-o ipostază unică. A fost fotografiată cu un accesoriu de lux, care se ridică la o sumă destul de mare. E o brățară care aparține unui brand de renume.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Potrivit cancan.ro, Simona Halep și-a achiziționat o bijuterie pe care nu o lasă la vedere, având un cost pe măsură. E o brățară Juste un Clou de la Cartier, care este realizată din aur roz și cu mai multe diamante încrustate.

ADVERTISEMENT
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu...
Digisport.ro
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii

Cât costă brățara purtată de Simona Halep

Simona Halep nu s-a uitat la bani când a pus ochii pe brățara iconică, care nu trece neobservată. Fosta tenismenă a scos din buzunar aproximativ 50.000 de euro, echivalentul unei garsoniere într-un cartier bun din București.

De asemenea, brățara simplă, dar elegantă costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere. Pe site-urile imobiliare există foarte multe anunțuri care solicită o astfel de sumă. Un exemplu de genul acesta este orașul Alexandria.

ADVERTISEMENT

Un proprietar și-a scos la vânzare locuința cu o suprafață de 43 de metri pătrați cu doar 43.000 de euro. Concret, este vorba de un apartament cu 2 camere, situat la ultimul etaj al unui imobil cu 4 etaje. Și în Roșiori de Vede se găsesc apartamente accesibile.

Potrivit unui anunț de pe imobiliare.ro, un apartement cochet cu 2 camere se vinde cu 39.500 de euro. Rovinari și Târgu-Jiu sunt alte două orașe din România în care se găsesc apartamente de 2 camere sub 50.000 de euro.

Aceste imobile costă, așadar, cât brățara pe care sportiva o poartă la încheietură, fără a fi ostentativă. În altă ordine de idei, Sorana Cîrstea a reacționat extrem de frumos după ce a primit trofeul de la Simona Halep la Transylvania Open.

S-a aflat motivul pentru care Serena Williams vrea să se întoarcă pe teren....
Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Serena Williams vrea să se întoarcă pe teren. Un fost antrenor a dat-o de gol pe americanca de 44 de ani
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul....
Fanatik
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive
Dacă el nu nu e, nimic nu e! S-a descoperit cauza înfrângerii drastice...
Fanatik
Dacă el nu nu e, nimic nu e! S-a descoperit cauza înfrângerii drastice suferite de FC Barcelona în Cupa Spaniei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!