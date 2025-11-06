”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Gică Popescu a decis să își extindă afacerile în România. Acesta a ridicat un mall în valoare de 6 milioane de euro într-un oraș istoric din România. Centrul comercial a fost deja inaugurat.

Gică Popescu a deschis un mall la Hunedoara

Gică Popescu nu se concentrează doar pe fotbal ci și pe alte afaceri. Iar cea mai clar dovadă o reprezintă bijuteria deschisă de președintele Farul Constanța la Hunedoara. Este vorba despre un complex comercial uriaș.

GP Plaza se numește și este amplasat chiar pe locul fostelor fabrici de tricotaje și încălțăminte. Acesta erau închise de aproximativ 20 de ani, însă iată că Gică Popescu a decis să profite din plin de locație.

Astfel, complexul său are o suprafață totală de 21.423 de metri pătrați. Aria construită e de 6.224 de metri pătrați, iar cei care ajung la mall pot vedea numeroase magazine cunoscute la nivel internațional și național.

„E o satisfacție mare, pentru că investiția nu este una ieftină. Ne bucură foarte mult. Este primul proiect de acest gen, nu vrem să ne oprim. Mai avem și alte proiecte în plan. Eu am încercat să stau departe. O să aveți parte de surprize în acest sens”, a spus Gică Popescu la inaugurarea mall-ului.

Ce spunea Gică Popescu despre această ”bijuterie”

Mall-ul a fost deja inaugurat, iar Gică Popescu se arăta încântat de investiția făcută. Era nevoie de un astfel de complex comercial în Hunedoara, iar locuitorii au fost cât se poate de încântați.

Acesta speră ca toată lumea să se bucure de investiția făcută. „Sunt bucuros că am luat decizia de a investi, aici, la Hunedoara, în urma unei discuții pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouțanu. De fapt, dumnealui este principalul ‘vinovat’ pentru că am decis să facem această investiție aici.

De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea și în momentul în care vezi o asemenea abordare din partea oamenilor locului, și aici mă refer atât la administrația locală, cât și la simplii cetățeni, nu poți decât să te bucuri, îți dă sentimentul că ai luat o hotărâre înțeleaptă și un lucru bun, investind în această zonă”, a declarat Gică Popescu, conform .

Primarul Hunedoarei, despre investiția președintelui Farul Constanța

Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, Acesta a declarat că investiția făcută de Gică Popescu va avea un impact pozitiv asupra comunității locale.

Edilul a amintit și de clădirile care se aflau într-o stare avansată de degradare. Iată însă că Gică Popescu a reușit totuși să salveze zona și să folosească spațiul în avantajul cetățenilor și nu numai.

Primarul din Hunedoara a ținut să îi mulțumească public acestuia pentru investiția făcută. Totodată, acesta are mari speranța că proiectul, deja inaugurat, va fi un adevărat succes pentru comunitatea locală.

„În primul rând, această investiție înseamnă, din punctul nostru de vedere, venituri care completează bugetul local. Îl felicit, cu sinceritatea omului de rând, nu a politicianului, pe domnul Gică Popescu pentru faptul că a ales Hunedoara pentru această investiție importantă din portofoliul său de antreprenor.

Dincolo de suma investită, vorbim și de o reconfigurare a zonei în care ne aflăm, ne aducem aminte cu toții cum arătau clădirile care fuseseră aici, nu mai vorbesc de faptul că avem o continuitate în această zonă.

În discuțiile repetate pe care le-am avut în încercarea de a-l convinge să investească la Hunedoara, i-am spus domnului Gică Popescu ce înseamnă Castelul Corvinilor și faptul că, anual, prin această zonă trec sute de mii de oameni care vizitează acest important obiectiv turistic. Astfel că vorbim de un vad foarte bun pentru orice antreprenor care vrea să investească la Hunedoara”, a menționat Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei.