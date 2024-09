Bijuteriile Mariei Tănase, scoase la licitație. Ce preț de pornire are o brățară sau un set cu inel și cercei

Bijuteriile Mariei Tănase au fost scoase la licitație. Câți bani trebuie să scoată din buzunar cei care își doresc piesele rare din colecția regretatei artiste.

Bijuteriile Mariei Tănase, scoase la licitație

Maria Tănase a fost una dintre marile artiste ale României. Milioane de români i-au ascultat piesele și i-au apreciat talentul. Acum, cei care au fost fani înrăiți ai regretatei interprete, au șansa să intre în posesia unei mici bucăți din moștenirea lăsată de ea.

Maria Tănase nu a lăsat în urmă doar piesele sale, ci bijuteriile pe care le-a purtat cu mare drag. Fiind piese rare cu încărcătură emoțională, acestea au fost scoase la licitație.

Mai multe au fost scoase la licitație pe platforma Artmark Live. Licitația va avea loc chiar azi, 17 septembrie, de la ora 12, iar venimentul se numește ”Something old, something new, something blue.”

, în Palatul Cesianu – Racoviță din Capitală. Bijuteriile prețioase au fost aduse chiar de unul dintre moștenitorii artistei. Acestea au fost expuse la loc de cinste, într-o vitrină specială.

”Maria a lăsat cu limbă de moarte ca toate bijuteriile și o parte din bunurile personale să-mi fie lăsate mie, ca strănepot. (…) Printre aceste lucruri valoroase și cu tentă istorică, mi-a lăsat și un testament olograf (…) și multe alte bijuterii și pietre prețioase.”, a spus strănepotul artistei, Dumitru Cercel, potrivit

De la ce preț pornește licitația pentru bijuteriile purtate de Maria Tănase

Printre bijuteriile scoase la licitație se numără o brățară cu pietre de ochi de tigru, al cărei preț de pornire este de 125 de euro. De asemenea, doritorii pot licita și pentru un set complet de bijuterii. Prețul său de pornire este de 100 de euro.

În cadrul evenimentului, sunt scoase la licitație mai multe bijuterii, printre care și cele purtate de Maria Tănase. Vânătorii de comori sau pasionații de bijuterii unice au la dispoziție 300 de piese din care pot alege.

Printre piesele de rezistență ale acestei licitații se numără un colier în stil Biedermeier, vechi din anul 1800 și o brățară cu diamante din 1930. Cei care și le doresc în colecția personală, trebuie să știe că prețul lor de pornire este 3.000 de euro pentru colier și 1.500 de euro pentru brățară.

De departe, vedeta licitației de astăzi este un inel din aur alb. Bijuteria este decorată cu multe diamante și cu un smarald uriaș, iar licitația pornește de la 7.000 de euro.