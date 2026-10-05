Sport

Bilanț negru pentru Gică Hagi pe banca naționalei! S-a mai întâmplat de doar două ori în istorie

Naționala lui Gică Hagi a egalat un record negativ după înfrângerea cu Suedia! Doar de două ori în istorie s-a mai întâmplat ca România să atingă această contraperformanță
Ciprian Păvăleanu
05.10.2026 | 23:44
Bilant negru pentru Gica Hagi pe banca nationalei Sa mai intamplat de doar doua ori in istorie
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Naționala lui Gică Hagi a egalat o bornă negativă după înfrângerea cu Suedia. Foto: Sportpictures.eu
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România lui Gică Hagi a debutat cu stângul în meciurile oficiale. Echipa națională a pierdut patru meciuri consecutive într-un interval de doar zece zile și a egalat o contraperformanță ce s-a mai întâmplat de doar două ori în istorie. Cel mai recent a fost acum 5 ani, iar prima dată se întâmpla în urmă cu 47 de ani.

Naționala lui Hagi, bornă negativă după înfrângerea cu Suedia

Nici cel mai pesimist suporter al României nu s-ar fi așteptat la această serie negativă la debutul lui Hagi în noul mandat ca selecționer al echipei naționale. Deși meciurile amicale au dat speranțe, primele patru partide oficiale le-au spulberat pe toate. „Tricolorii” au pierdut toate meciurile din această acțiune și au 0 puncte în grupa de Nations League.

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Odată cu înfrângerea împotriva Suediei de pe Arena Națională, România a egalat o bornă negativă. Echipa națională nu a mai pierdut patru meciuri consecutive în același an din 2021, când reușea acest lucru în două meciuri din preliminariile CM 2022 și două meciuri amicale: România – Germania 0-1 (preliminarii CM 2022), Armenia – România 3-2 (preliminarii CM 2022), România – Georgia 1-2 (amical) și Anglia – România 1-0 (amical).

Până atunci, prima și singura dată când se întâmplase acest lucru fusese în urmă cu 47 de ani, mai exact în 1979, când „tricolorii” pierdeau în trei meciuri amicale și unul din preliminariile EURO 1980: Germania de Est – România 1-0 (amical), Polonia – România 3-0 (amical), URSS – România 3-1 (amical) și Iugoslavia – România 2-1 (preliminarii EURO 1980).

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Detaliul care provoacă neliniște în rândul românilor

Din păcate, există o mare diferență între cele două serii negative din trecut și cea din prezent. După cum se poate observa, atât în 1979, cât și în 2021 România a pierdut cel puțin 50% dintre meciuri în partide amicale, însă de această dată toate cele patru înfrângeri vin din meciuri oficiale.

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Chiar dacă multă lume vede meciurile din UEFA Nations League ca pe niște meciuri semi-amicale, în realitate nu este așa deloc, mai ales că această competiție este o adevărată șansă pentru formațiile cu șanse limitate la calificarea pentru turneele finale, precum România. Spre exemplu, „tricolorii” au beneficiat de barajul pentru CM, pe care l-au pierdut contra Turciei, datorită performanțelor din UEFA Nations League 2024.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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