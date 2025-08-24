Bilanțul intervențiilor Salvamont din ultimele 24 de ore. Peste 30 de persoane au fost salvate de pe munte

În ultimele 24 de ore, salvamontiștii din România au salvat peste 30 de persoane de pe munte. Apelurile primite la Dispeceratul Național Salvamont au fost numeroase, iar cele mai multe dintre ele au fost înregistrate în Cluj.

Ultimele 24 de ore au fost o adevărată cursă de salvat vieți pentru . Potrivit bilanțului transmis de Dispeceratul Național Salvamont, au fost înregistrate peste 20 de apeluri. Salvamontiștii au intervenit de urgență și au salvat peste 30 de persoane de pe munte. Din păcate, patru dintre victimele nu au mai putut fi salvate.

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a primit 25 de apeluri. Apelanții au cerut intervenția de urgență a salvamontiștilor, iar cele mai multe apeluri, 6 la număr, au fost pentru Salvamont Cluj. Câte trei apeluri au primit salvamontiștii din Maramureș, Sibiu și Brașov, iar Salvamont Alba, Prahova, Neamț și Suceava au primit fiecare câte două apeluri.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 35 de persoane. Dintre acestea, 7 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital și alte 4 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital.Din păcate,4 persoane au fost găsite decedate și au fost transportate și predate la IML.

S-au primit și 36 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.”, a transmis

Dispeceratul Național Salvamont a primit multe apeluri și în zilele precedente

Apelurile de urgență venite din partea nu au fost singurele cărora salvamontiștii le-au răspuns. În ultimele 24 de ore, mai mulți drumeți au cerut sfaturi cu privire la diverse trasee montane. În total, Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat 36 de apeluri din partea turiștilor care solicitau informații.

Nu doar ultimele 24 de ore au fost solicitante pentru salvamontiștii din România, ci și ziua precedentă. Atunci, Dispeceratul Național Salvamont a primit 13 apeluri de urgență și 31 de apeluri prin care se solicitau informații despre traseele montane. De asemenea, au fost salvate 16 persoane aflate în dificultate pe munte, dintre care 7 au fost transportate la spital pentru a li se acorda îngrijirile necesare.