Josep Maria Bartomeu a fost președintele clubului FC Barcelona pentru aproape șapte ani, iar valul de ură pe care l-a avut de înfruntat în ultimele luni l-a determinat să demisioneze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Detestat de fani și intrat în conflict cu superstarul Lionel Messi, dar și cu multe alte nume mari din club, precum Gerard Pique sau Luis Suarez, plecat la Atletico Madrid, Bartomeu își încheie prematur șefia.

În condiții normale, alegerile pentru un nou președinte ar fi trebuit să se desfășoare în martie 2021, însă demisia lui Bartomeu îi obligă pe catalani să urgenteze procesul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bilanțul lui Josep Maria Bartomeu la FC Barcelona. Performanțele nu au fost de lepădat

În vârstă de 57 de ani, Josep Maria Bartomeu a devenit cel de-al 40-lea președinte al clubului catalan în data de 23 ianuarie 2014, urmându-i la „tron” lui Sandro Rosell. Spaniolul a fost unul dintre cei mai controversați lideri pe care i-a avut clubul blaugrana, iar finalul mandatului său a fost unul exploziv, cu scandaluri și o petiție inițiată împotriva sa de Jordi Farre, unul dintre favoriții viitoarelor alegeri.

De-a lungul celor aproape șapte ani de mandat în rolul de președinte, Bartomeu a dat naștere multor discuții contradictorii și a creat tensiune la club, în special în ultimul an, însă performanțele nu au fost deloc unele slabe. Sub conducerea sa, Barcelona a cucerit patru titluri în Spania (2015, 2016, 2018, 2019), patru Cupe (2015, 2016, 2017, 2018), două Supercupe (2016, 2018), dar și trei trofee europene într-un singur an.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre trofeele UEFA Champions League, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor, toate cucerite în 2015, când antrenor era Luis Enrique, cel care a preferat să plece de la club în vara anului 2017. Enrique a fost înlocuit de Valverde și de acolo a început declinul.

Antrenorii Barcelonei sub conducerea lui Bartomeu. De la Gerardo „Tata” Martino, până la Ronald Koeman

Nu puține au fost vocile care au susținut că puterea lui Lionel Messi la FC Barcelona este una nejustificat de mare chiar și pentru un fotbalist genial, precum argentinianul. Supozițiile referitoare la influența lui Messi au fost susținute și prin unele decizii luate de conducerea clubului catalan, cel puțin înainte ca aceasta să fie preluată de Josep Maria Bartomeu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atunci când a ajuns la club, președintele demisionar a trebuit să colaboreze inițial cu Gerardo Martino. În vârstă de 50 de ani, pe atunci, Martino nu era recomandat de altceva în afară de naționalitatea comună cu Leo Messi, cel despre care s-a spus că ar fi insistat pentru numirea antrenorului. Martino a reușit o serie de 20 de meciuri consecutive fără înfrângere, după ce a preluat clubul, dar a ratat titlul în 2013 în chiar ultima etapă, împotriva lui Atletico Madrid. Bartomeu a decis astfel să schimbe antrenorul, iar nou-venitul Luis Enrique a fost cel mai de succes manager pe care l-a avut clubul în ultimii 20 de ani, după Pep Guardiola.

Cu Luis Enrique pe bancă, Barcelona a câștigat nouă trofee în trei ani, inclusiv celebra triplă din 2015, când catalanii au cucerit La Liga, trofeul UCL și Cupa Spaniei. După plecarea lui Enrique, la club a venit Ernesto Valverde, cel care a câștigat patru trofee, dintre care două titluri, dar care a fost schimbat la începutul acestui an cu Quique Setien, dat și el afară după umilința 2-8 în fața lui Bayern din sferturile UEFA Champions League. A venit, imediat, Ronald Koeman, însă pe parcursul mandatului lui Ernesto Valverde au apărut deja niște probleme care au stricat definitiv relația dintre conducerea clubului, pe de o parte și vedetele echipei și fanii catalani, pe de alta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezastru financiar și transferuri ratate

Conform Financial Times, la începutul lunii octombrie Barcelona avea o datorie uriașă, în valoare de 488 de milioane de euro, fiind clubul cel mai afectat de pandemia de coronavirus. Nu mai puțin de 200 de milioane de euro au fost pierdute ca urmare a izbucnirii pandemiei, însă nu doar coronavirusul a afectat situația financiară a clubului catalan.

Printre cele mai importante decizii proaste luate de conducerea Barcelonei în era Bartomeu au fost cele referitoare la transferuri. Clubul a cheltuit sume enorme pe fotbaliști care nu au oferit randament, însă a eșuat atunci când a venit vorba să aducă jucătorii doriți de antrenori. Cele mai slabe afaceri făcute de Barcelona au fost aducerea lui Philippe Coutinho (120 de milioane de euro, de la Liverpool), Ousmane Dembele (105 milioane de euro, de la Borussia Dortmund), Antoine Griezmann (120 de milioane de euro, de la Atletico Madrid), Malcom (41 de milioane de euro, de la Bordeaux), Andre Gomes (35 de milioane de lire, de la Valencia). Sunt nu mai puțin de 421 de milioane de euro cheltuite pe jucători care n-au ajutat clubul aproape deloc.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, Bartomeu a adus și fotbaliști precum Jeremy Mathieu, Lucas Digne, Thomas Vermalen, Martin Braithwaite sau Arda Turan. Aceștia au costat și ei, cumulat, peste 140 de milioane de euro, fără a oferi nici cea mai mică satisfacție! În schimb, Barca a devenit impotentă atunci când a venit vorba despre aducerea de jucători cu adevărat interesanți. Inigo Martinez, Matthijs De Ligt, Eric Garcia, Adrien Rabiot, Marco Verratti, Willian, Lautaro Martinez sau Memphis Depay au fost cu toții doriți intens de antrenorii catalanilor, însă din diferite motive nu au putut fi aduși pe Camp Nou.

Un alt caz care a stârnit nemulțumire este cel al lui Neymar. Brazilianul a fost vândut la PSG în 2017, în schimbul sumei colosale de 222 de milioane de euro. Bartomeu promitea, atunci, că suma încasată va fi „administrată cu prudență, rigurozitate și transparență în interesul clubului”, însă 105 milioane (aproape jumătate) se duceau pe inutilul transfer al capriciosului Ousmane Dembele.

ADVERTISEMENT

Încă de atunci, Barcelona a tot încercat să îl readucă pe Neymar, însă Josep Maria Bartomeu și colegii săi din conducere au mers pe principiul „mai nu vrea, mai se lasă” și n-au insistat niciodată cu adevărat pentru revenirea brazilianului. Suporterii au acuzat, chiar, că oamenii din conducerea clubului se folosesc de zvonuri pentru a menție vie speranța fanilor.

Totul a culminat cu distrugerea relației Josep Maria Bartomeu – Lionel Messi

Din păcate pentru președintele clubului catalan, cea mai mare greșeală pe care a făcut-o a fost aceea de a nu crea o relație bună cu „Dumnezeul” clubului, argentinianul Lionel Messi. Superstarul care a fost crescut de catalani și a devenit pe Camp Nou unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie a ajuns chiar să amenințe cu plecarea, în vara anului 2020, fiind înduplecat doar de inflexibilitate clubului atunci când a venit vorba de renunțarea la clauza de transfer gigantică pe care Messi o avea.

Primul semn al escaladării conflictului dintre Messi și conducere a apărut în februarie, când Eric Abidal, ajuns director sportiv la Barcelona, i-a acuzat pe jucători că l-au lucrat pe Ernesto Valverde. Messi i-a răspuns pe Instagram fostului său coleg, iar Abidal a ajuns până la urmă să plece din club după umilința 2-8 în fața lui Bayern Munchen. Aceeași soartă avea să o aibă și antrenorul Quique Setien, înlocuitorul lui Valverde.

Apoi, clubul Barcelona a anunțat public că angajații vor accepta o diminuare cu 70% a salariilor, în contextul pandemiei de coronavirus, ceea ce l-a determinat pe Messi să fie din nou nemulțumit și să critice strategia conducerii de a face publice aceste informații înainte ca ele să fie agreate cu toți angajații. În fine, totul a culminat înaintea începerii noului sezon, atunci când Messi a anunțat că vrea să plece de la clubul care l-a format. Superstarul argentinian ar fi vrut să mearga gratis în altă parte, însă Barcelona a insistat asupra clauzei de reziliere de 700 de euro pe care Messi o avea în contract. În lipsă de variante și nedorind să se judece cu FC Barcelona, argentinianul a acceptat să rămână pe Camp Nou până la finalul sezonului, însă a declarat că nu își va mai prelungi contractul ulterior și a oferit un interviu prin care îl critica în termeni duri pe Bartomeu.

„Motivul pentru care voi continua la Barcelona este faptul ca presedintele mi-a spus ca singura cale prin care pot sa plec e achitarea clauzei de 700 de milioane! M-am gândit și eram sigur că sunt liber să plec. Președintele tot timpul a spus că sunt liber să aleg la finalul sezonului. Faptul că nu am dat un răspuns până pe 10 iunie, e datorat și faptului că noi eram în luptă pentru La Liga”, spunea Messi în septembrie.

Un ultim episod al războiului dintre cei doi a avut loc la finalul aceleiași luni, când Luis Suarez era vândut la Atletico Madrid și se despărțea de club în termeni nu tocmai amicali. Messi, susținut și de alte nume importante din istoria recentă a clubului, precum Neymar, Cesc Fabregas sau Dani Alves, acuza public lipsa de respect față de cel pe care îl consideră un jucător emblematic pentru FC Barcelona.

„Nu meritai să pleci așa cum ai făcut-o! Dar adevărul este că în acest moment nimic nu mă mai suprinde”, scria Messi pe Instagram.

În cele din urmă, tensiunile tot mai mari de la club, dar și rezultatele deloc favorabile din ultimii ani, precum și deciziile neinspirate luate de conducere, începând cu demiterea lui Ernesto Valverde, l-au determinat pe Jordi Farre, unul dintre candidații la titlul de președinte, să inițieze o petiție prin care solicita plecarea lui Bartomeu. Erau necesare puțin peste 16.000 de semnături pentru ca petiția să treacă, însă nu mai puțin de 18.000 de membri socios catalani au votat inițiativa. Împins de la spate de această presiune, Bartomeu și-a anunțat în cele din urmă demisia.