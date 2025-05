Bilet de cotă 21,53 ales de Super Gigi pentru etapa 8 din play-off și play-out. Meciul pe care l-a lăsat pe dinafară și ce joacă la U Craiova – CFR Cluj

Etapa a 8-a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga bate la ușă, Universitatea Craiova – CFR Cluj fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt pe „viață și pe moarte”. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu Gloria Buzău – Unirea Slobozia.

Bilet de cotă 21,53 ales de Super Gigi pentru etapa 8 din play-off și play-out

SuperGigi a pregătit un bilet pentru etapa a 8-a play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Expertul în betting a oferit ponturi pentru aproape toate meciurile, – Unirea Slobozia făcând excepție, iar cota totală a fost de 21,53. Analistul mizează pe un .

„Luptă foarte grea la retrogradare. Nu ai ce să joci la Gloria Buzău – Unirea Slobozia! Vreau să las meciul acesta pe afară. Nu ai ce să câștigi, ai doar de pierdut din acest meci. E de 2 solist, doar că eu l-aș lăsa pe dinafară.

Sepsi – Botoșani este un meci foarte bun. Sepsi poate călca pe urmele Craiovei de anul trecut. Eu cred că Sepsi – Botoșani este un meci de X solist, eu așa îl văd. Mai degrabă aș juca un sub 2,5 goluri.

„Pariem sub 3,5 goluri la Farul – UTA”

La fel joc și la Farul – UTA. Farul e sâmbătă, mâine. La Farul – UTA joc la fel, sub 2,5 goluri. În meciul precedent a fost la fel, tot sub 2,5 goluri. Sub 2,5 goluri are o cotă de 2,15, dar dacă vrei să joci la siguranță este sub 3,5 goluri, care are cota 1,46.

Hermannstadt – Poli Iași… Hermannstadt-ul ar trebui să meargă și ea spre finala Cupei României. Voi juca X2 la FC Hermannstadt cu Poli Iași.

„La U Cluj – FCSB vom lua gol marcat de U Cluj”

Avem Universitatea Craiova cu CFR Cluj în primul meci din play-off. Aici am decis să joc 1X.

Avem Universitatea Cluj – FCSB. Avem 1,49 la gol marcat U Cluj, avem 3,55 la 1 solist, 1,70 la 1X. Eu zic să luăm gol marcat de U Cluj, care are cota 1,49.

„Cotă 21,53 pentru etapa cu numărul 8 play-off-ul și play-out-ul SuperLigii.”

Mai e și Petrolul Ploiești cu Oțelul Galați. Aici am decis să joc sub 2,5 goluri marcate de Petrolul Ploiești în meci. În ultimul meci din această rundă de play-off avem Dinamo – Rapid. Aici vom paria X2.

Din 7 meciuri am obținut o cotă de 21 și puțin. Avem cota 21,53 pe etapa cu numărul 8 din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii”, a declarat SuperGigi în direct la FANATIK SUPERLIGA.