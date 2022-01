Facem bani din piatră seacă! Vezi cum poți transforma o investiție minimă într-un profit de 26.000 de lei

Chiar dacă e sărac în evenimente fotbalistice, din cauza partidelor programate în preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, mijlocul acestei săpătămâni ne oferă totuși câteva oportunități de pariere pe care nu avem voie să le ratăm.

Nu sunt competiții de mare anvergură, dar tot am găsit 9 partide cu ajutorul cărora am construit un superbilet, ce ne poate aduce un câștig fabulos. Cota totală este de 568, iar la o miză de doar 40 de lei putem obține un profit de aproape 26.000 de lei, mai ales că vom beneficia și de Super Bonusul de 20% oferit de Superbet, în valoare de 4.332 de lei.

Ne trebuie doar puțină inspirație și un dram de noroc, ingrediente fără de care nu poți avea succes la pariuri. Iar cele mai bune exemple sunt cu un bilet pe care a mizat doar 10 lei, dar și care a luat peste 30.000 de lei cu un bilet pe care alesese numai 7 partide.

ADVERTISEMENT

În plus, Profitați acum de ea și puteți să vă umpleți buzunarele cu o sumă importantă, care să vă scutească de griji pentru o bună perioadă.

Cotă de 2,10 de la Hearts – Celtic pentru un câștig de aproape 26.000 de lei

Prima ligă belgiană este una dintre competițiile de top ale Europei care are programată etapă completă la mijlocul acestei săptămâni. Miercuri sunt 4 partide, iar noi ne-am oprit asupra a două dintre ele. Fiind vorba despre un campionat în care se marchează de obicei destul de mult, vă recomandăm pronosticul „GG3+” la Zulte Waregem – OH Leuven, la o cotă de 1,85, în timp ce la Anderlecht – Cercle Brugge am ales varianta „1&2+”, la o cotă de 1,80.

ADVERTISEMENT

Tot miercuri, în Ligue 1 avem restanța Angers – St. Etienne, unde vom miza din nou pe goluri. Oaspeții sunt pe ultimul loc în clasament, cu șanse mici de a evita retrogradarea, dar asta nu înseamnă că nu se vor lupta până la capăt. Nu știm dacă vor reuși să plece cu puncte, după 5 înfrângeri consecutive, dar pentru a reuși un rezultat pozitiv au nevoie în primul rând de goluri. Apărarea însă îi trădează de cele mai multe ori, astfel că cea mai la îndemână variantă ni se pare un „GG”, ce ne oferă o tentantă cotă de 1,90.

1,52 este cota propusă de la WBA – Preston, din Championship, pentru pronosticul „1X&2+”, în timp ce din campionatul Scoției ne-am oprit asupra partidei Hearts – Celtic, unde nu trebuie să ratăm o excelentă cotă de 2,10 pentru pronosticul „2&2+”.

ADVERTISEMENT

Puteţi profita acum de ea și veți avea o şansă în plus să dați o super lovitură cu meciurile de miercuri și joi din fotbalul de pe întreg mapamondul.

Chile forțează calificarea la Mondiale în meciul cu Argentina cu o cotă de 2,62

Pentru joi, din Europa ne delectăm cu o singură partidă, aleasă tot din prima ligă belgiană. Campioana Club Brugge întâlnește pe teren propriu nou-promovata Union St. Gilloise, care face un sezon excelent, fiind liderul la zi al clasamentului. Aflată la 9 puncte în spate, pe locul 2, Brugge are nevoie obligatoriu de victorie dacă mai vrea titlul, astfel că vom merge pe mâna gazdelor și ne vom risca pe pronosticul „1 solist”, cotat cu 2,08.

ADVERTISEMENT

Preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar, zona America de Sud, țin capul de afiș al zilei de joi. Fără , lăsat să se refacă la Paris după infectarea cu COVID, dar deja calificată pentru Mondiale, Argentina pleacă având a doua șansă în deplasarea din Chile, mai ales că gazdele sunt într-o poziție ingrată și riscă să rateze turneul final. Chilienii au nevoie de cele trei puncte ca de aer, așa că vom merge și noi pe mâna lor și vom miza pe cota de 2,62 oferită pentru pronosticul „1 solist”.

În aceeași situație cu Chile se află și Uruguay, care joacă în deplasare cu Paraguay, cota pentru pronosticul „2 solist” fiind în acest caz de 2,52. În schimb, la Ecuador – Brazilia, două naționale deja calificate la turneul final, ne oprim asupra unui „GG”, cu un multiplicator de 2,05.

ADVERTISEMENT

Din cele 9 meciuri selectate am obținut o cotă de 568, iar cu miza de 40 de lei puteți obține un câștig de aproape 26.000 de lei. Puteți să puneți biletul așa cum l-am conceput noi, dar aveți și posibilitatea să alegeți ce meciuri doriți, lucru valabil și în cazul mizei.

iar dacă veți profita acum de ea aveți șansa să dați marea lovitură la pariuri cu partidele programate miercuri și joi în fotbalul mondial.