Ce ușor se fac banii! În doar 3 zile, poți transforma 40 de lei într-un câștig de peste 30.000 de lei

Fotbalul spectacol revine în prim plan la mijlocul acestei săptămâni, când se vor disputa primele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar și turul play-off-ului din Europa League și Conference League. În plus, avem și o restanță din Premier League, în care e implicată Manchester United, formație aflată într-o cădere accentuată de formă în ultima perioadă.

Din tot ceea ce se joacă de marți până joi în cupele europene, plus meciul lui Manchester United, am selectat 9 partide cu ajutorul cărora am construit un superbilet, ce ne poate aduce un câștig fabulos. Cota totală este de 672, iar la o miză de doar 40 de lei putem obține un profit de aproape 30.750 de lei, mai ales că vom beneficia și de Super Bonusul de 20% oferit de Superbet, în valoare de peste 5.100 de lei.

Pentru a pune mâna pe un asemenea, câștig, ne trebuie doar puțină inspirație și un dram de noroc, ingrediente fără de care nu poți avea succes la pariuri. Iar cele mai bune exemple sunt cu un bilet pe care a mizat doar 50 lei, dar și cu un bilet pe care alesese 11 partide.

Spectacol la PSG – Real Madrid pentru o cotă de 1,93

Fără îndoială, cel mai așteptat meci din „optimile” Ligii Campionilor este cel dintre . Marți este programată manșa tur la Paris și toată lumea e de părere că vom avea parte de un regal fotbalistic, așa cum ar trebui să se întâmple atunci când se întâlnesc două dintre cele mai puternice echipe de pe „Bătrânul Continent”. Astfel că un „GG3+” este cel mai plauzibil pronostic, cota oferită de Superbet fiind de 1,93.

O altă formație care are pretenții și visuri mari în acest sezon al Ligii Campionilor este Manchester City. Trupa lui Guardiola joacă prima manșă a optimilor pe terenul lui Sporting Lisabona, o echipă mult inferioară ca valoare, și e de la sine înțeles că obiectivul este victoria, pentru a nu avea emoții în retur. Ne așteptăm însă și la goluri multe, drept care vom miza pe un „2&3+”, la o cotă de 1,80.

Ziua de marți o închidem cu cealaltă echipă din Manchester, United-ul lui Cristiano Ronaldo, care profită de ziua liberă din Liga Campionilor și își va juca restanța cu Brighton din Premier League. „Diavolii” au ieșit din Top 4 după o serie negativă și nu își mai permit niciun pas greșit, victoria fiind absolut obligatorie în acest meci. Riscăm pe un solist cu goluri, varianta „1&2+” aducându-ne o cotă de 2,20.

Cotă de 2,05 pentru goluri multe în Inter – Liverpool

Un alt duel șoc al optimilor de finală din Liga Campionilor este cel dintre Inter Milano și Liverpool, manșa tur fiind programată miercuri, pe terenul echipei italiene. „Cormoranii” au amintiri plăcute din acest sezon contra celeilalte formații milaneze, AC Milan, pe care au bătut-o de două ori în grupe, însă acum lucrurile stau cu totul altfel.

Inter este mult mai organizată, este o dublă eliminatorie, nimeni nu va risca inutil, iar un solist e foarte greu de pronosticat. Totuși, cunoscând forța de atac a lui Liverpool, care beneficiază din nou de serviciile cuplului letal Salah – Mane, credem că nu vor lipsi nici în acest meci golurile și vom risca pe o cotă de 2,05 acordată pentru pronosticul „GG3+”.

Teoretic, una dintre cele mai dezechilibrate duble din această fază este cea dintre RB Salzburg și Bayern Munchen. Oaspeții au comis-o în weekend în Bundesliga și trebuie să își spele rușinea. Cum ar putea-o face dacă nu printr-o victorie la scor? „2&3-6 goluri” e o variantă de luat în calcul, la o cotă interesantă, de 1,90.

2,35 e cota pentru victoria Barcelonei în fața lui Napoli

Eliminată surprinzător din Liga Campionilor, Barcelona vrea să-și refacă moralul în fața lui Napoli, pe care o va întâlni joi în turul play-off-ului Europa League. Și pentru că joacă pe teren propriu, catalanii sunt favoriți în acest meci, iar noi putem profita de o super cotă de 2,35 oferită pentru pronosticul „1&2+”.

Același pronostic „1&2+” are cotă de 2,30 la RB Leipzig – Real Sociedad, în timp ce la Dortmund – Rangers vom plusa un pic și vom lipi un „3+” lângă „1 solist”, cota obținută fiind de 1,90.

În aceeași fază a Europa League se joacă joi și FC Porto – Lazio, o întâlnire între două echipe ofensive, ce nu se poate încheia decât cu multe goluri. Drept pentru care vom miza pe un „GG3+”, la o frumoasă cotă de 2,20.

Din cele 9 meciuri selectate am obținut o cotă de 672, iar cu miza de 40 de lei puteți obține un câștig de aproape 30.750 de lei. Puteți să puneți biletul așa cum l-am conceput noi, dar aveți și posibilitatea să alegeți ce meciuri doriți, lucru valabil și în cazul mizei.

