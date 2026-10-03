Bilete 1+1 gratis la meciul Braziliei, la care un tichet costă doar 47 de lei

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Brazilia joacă astăzi un meci istoric, urmând a întâlni naționala Indiei, într-un amical programat la Kolkata (Calcuta). Va fi partida adversarului cu numărul 89 din palmaresul

Brazilia primește 3,8 milioane de euro pentru meci

Pentru acest meci, Federația Braziliană va primi în jur de 3,8 milioane de euro. Indienii suportă și toate cheltuielile oaspeților, care se ridică la aproximativ 1,2 milioane de euro, numai costurile de transport costând 553.000 de euro.

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Stadionul Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) din Kolkata are o capacitate oficială de 85.000 de locuri, dar nu au fost puse în vânzare bilete pentru a se ocupa tot stadionul, ci doar cu 18.000 mai puțin, Paradoxal însă, potrivit informațiilor de ieri, 2 octombrie, doar 61% dintre biletele puse în vânzare au fost vândute.

Indienii au oferit bilete în regim „Buy 1 Get 1 Free”

Presa indiană a relatat că biletele ieftine s-au epuizat în 20 de minute, dar ulterior au rămas multe locuri disponibile, iar organizatorii au introdus chiar o ofertă „Buy 1 Get 1 Free”. Prețul acestora pornește de la 999 rupii (47 lei) și ajunge la 15.000 rupii (700 lei).

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India este cea mai slabă națională pe care o întâlnește Brazilia din 1998 încoace. E pe locul 138 în lume și are o formație alcătuită exclusiv din fotbaliști care joacă în campionatul intern, cu excepția portarului Som Kumar, legitimat la Slovan Ljublijana, din liga secundă slovenă.

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Pentru a juca cu Brazilia, India s-a retras de la ASEAN Cup 2026, unde fusese invitată să joace. La trei zile după meciul cu Brazilia, India va juca și cu Uruguay, tot la Kolkata.

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Selecao a întâlnit 88 de naționale până acum

Adversarul tradițional al Braziliei este Argentina pe care a întâlnit-o de 111 ori. De 43 de ori a câștigat vice-campioana mondială, 26 de meciuri au fost remize, iar de 42 de ori a câștigat Brazilia. Paraguay (85 meciuri) și Uruguay (81 meciuri) sunt următoarele adversare în topul all-time al Braziliei.

Din afara Americii de Sud, Brazilia a jucat de 42 de ori contra Mexicului și de 27 de ori contra Angliei. Urmează Germania, cu 23 de întâlniri, Portugalia și SUA, cu 20 de meciuri directe, Cehia – 19, Franța – 17, Italia -16 și Japonia -15. România a jucat de trei ori împotriva celei mai galonate echipe din lume, pe care nu a învins-o niciodată. A fost 2-3 în 1970, 2-0 în 1974 și 1-0 în 2011.

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Naționala contra cărora a jucat Brazilia:

Algeria

Andorra

Argentina

Australia

Austria

Belgia

Bolivia

Bosnia și Herțegovina

Bulgaria

Camerun

Canada

Chile

China

Columbia

Costa Rica

Croația

Cehia

Danemarca

RD Congo

Germania de Est

Ecuador

Egipt

El Salvador

Anglia

Estonia

Finlanda

Franța

Gabon

Germania

Ghana

Grecia

Guatemala

Guineea

Haiti

Honduras

Hong Kong

Ungaria

Islanda

Iran

Irak

Israel

Italia

Coasta de Fildeș

Jamaica

Japonia

Letonia

Lituania

Malaezia

Mexic

Maroc

Țările de Jos

Noua Zeelandă

Nigeria

Irlanda de Nord

Coreea de Nord

Norvegia

Oman

Panama

Paraguay

Peru

Polonia

Portugalia

Qatar

Irlanda

ROMÂNIA

Rusia

Arabia Saudită

Scoția

Senegal

Serbia

Slovacia

Africa de Sud

Coreea de Sud

Spania

Suedia

Elveția

Tanzania

Thailanda

Tunisia

Turcia

Ucraina

Emiratele Arabe Unite

Statele Unite

Uruguay

Venezuela

Țara Galilor

Zambia

Zimbabwe