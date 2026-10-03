Bilete 1+1 gratis la meciul Braziliei, la care un tichet costă doar 47 de lei

Brazilia joacă astăzi un meci istoric, urmând a întâlni naționala Indiei, într-un amical programat la Kolkata (Calcuta). Va fi partida adversarului cu numărul 89 din palmaresul naționalei care a câștigat de cinci ori Cupa Mondială.
Pentru acest meci, Federația Braziliană va primi în jur de 3,8 milioane de euro. Indienii suportă și toate cheltuielile oaspeților, care se ridică la aproximativ 1,2 milioane de euro, numai costurile de transport costând 553.000 de euro.
Stadionul Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) din Kolkata are o capacitate oficială de 85.000 de locuri, dar nu au fost puse în vânzare bilete pentru a se ocupa tot stadionul, ci doar cu 18.000 mai puțin, Paradoxal însă, potrivit informațiilor de ieri, 2 octombrie, doar 61% dintre biletele puse în vânzare au fost vândute.
Presa indiană a relatat că biletele ieftine s-au epuizat în 20 de minute, dar ulterior au rămas multe locuri disponibile, iar organizatorii au introdus chiar o ofertă „Buy 1 Get 1 Free”. Prețul acestora pornește de la 999 rupii (47 lei) și ajunge la 15.000 rupii (700 lei).
India este cea mai slabă națională pe care o întâlnește Brazilia din 1998 încoace. E pe locul 138 în lume și are o formație alcătuită exclusiv din fotbaliști care joacă în campionatul intern, cu excepția portarului Som Kumar, legitimat la Slovan Ljublijana, din liga secundă slovenă.
Pentru a juca cu Brazilia, India s-a retras de la ASEAN Cup 2026, unde fusese invitată să joace. La trei zile după meciul cu Brazilia, India va juca și cu Uruguay, tot la Kolkata.
Brazilia a întâlnit 88 de echipe naționale recunoscute FIFA. Adversarul tradițional al Braziliei este Argentina pe care a întâlnit-o de 111 ori. De 43 de ori a câștigat vice-campioana mondială, 26 de meciuri au fost remize, iar de 42 de ori a câștigat Brazilia. Paraguay (85 meciuri) și Uruguay (81 meciuri) sunt următoarele adversare în topul all-time al Braziliei.
Din afara Americii de Sud, Brazilia a jucat de 42 de ori contra Mexicului și de 27 de ori contra Angliei. Urmează Germania, cu 23 de întâlniri, Portugalia și SUA, cu 20 de meciuri directe, Cehia – 19, Franța – 17, Italia -16 și Japonia -15. România a jucat de trei ori împotriva celei mai galonate echipe din lume, pe care nu a învins-o niciodată. A fost 2-3 în 1970, 2-0 în 1974 și 1-0 în 2011.
Naționala contra cărora a jucat Brazilia:
Algeria
Andorra
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bolivia
Bosnia și Herțegovina
Bulgaria
Camerun
Canada
Chile
China
Columbia
Costa Rica
Croația
Cehia
Danemarca
RD Congo
Germania de Est
Ecuador
Egipt
El Salvador
Anglia
Estonia
Finlanda
Franța
Gabon
Germania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guineea
Haiti
Honduras
Hong Kong
Ungaria
Islanda
Iran
Irak
Israel
Italia
Coasta de Fildeș
Jamaica
Japonia
Letonia
Lituania
Malaezia
Mexic
Maroc
Țările de Jos
Noua Zeelandă
Nigeria
Irlanda de Nord
Coreea de Nord
Norvegia
Oman
Panama
Paraguay
Peru
Polonia
Portugalia
Qatar
Irlanda
ROMÂNIA
Rusia
Arabia Saudită
Scoția
Senegal
Serbia
Slovacia
Africa de Sud
Coreea de Sud
Spania
Suedia
Elveția
Tanzania
Thailanda
Tunisia
Turcia
Ucraina
Emiratele Arabe Unite
Statele Unite
Uruguay
Venezuela
Țara Galilor
Zambia
Zimbabwe