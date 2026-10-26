Cât costă un bilet la gala Balonul de Aur 2026. Cum poți participa la ceremonie și cine are acces în sală

ADVERTISEMENT

Deși, la prima vedere, gala decernării „Balonului de Aur” pare un eveniment exclusivist la care pot participa doar cele mai mari nume din fotbalul mondial, în realitate la acest moment unic în an poate participa orice persoană ce deține un bilet. Bineînțeles, costurile nu sunt tocmai mici, iar numărul de persoane din exterior care pot intra în London Palladium este limitat.

Cât costă biletele la gala Balonul de Aur 2026

Pentru ceremonia din 26 octombrie 2026, UEFA a pus la dispoziție un număr limitat de bilete, pe lângă pachetele de ospitalitate. Prețurile biletelor obișnuite sunt prezentate pe categorii în portalul oficial de vânzare, unde doritorii pot vedea și amplasarea locurilor. Cele mai ieftine bilete, la categoria 4, încep de la 750 de lire sterline + TVA și ajung până la 3.000 de lire sterline + TVA.

ADVERTISEMENT

Pachet de ospitalitate: 3000 de lire + TVA

Categoria 1: 2000 de lire + TVA

Categoria 2: 1500 de lire + TVA

Categoria 3: 1000 de lire + TVA

Categoria 4: 750 de lire + TVA

Cum poți cumpăra bilete la Balonul de Aur 2026

Canalul oficial indicat de UEFA pentru cumpărarea biletelor este portalul de ticketing de pe site-ul oficial. Pentru achiziționarea unui bilet, doritorii trebuie să urmeze 5 pași. Mai întâi trebuie accesată pagina oficială UEFA dedicată biletelor, după care se intră în portalul pentru bilete destinate ceremoniei din 2026. Pasul al treilea constă în verificarea disponibilității și a prețului dorit, după care trebuie selectate locurile dorite. Se face plata biletului, iar la final cumpărătorul trebuie să urmeze instrucțiunile pentru primirea și utilizarea biletului în format digital.

Câte bilete poate cumpăra o persoană la gala Balonul de Aur

Pentru a nu risca cumpărarea biletelor și vinderea acestora pe piața neagră, UEFA dă posibilitatea doritorilor să cumpere doar două bilete într-o singură tranzacție. Bineînțeles, aici este vorba doar despre biletele normale, din categoriile 1-4, întrucât pachetele de ospitalitate au o politică diferită. Biletele se vând doar în format digital, iar la intrarea în London Palladium trebuie prezentat tichetul din aplicația UEFA Mobile Tickets. Capturile de ecran nu pot fi folosite pentru intrare.

ADVERTISEMENT

Poți sta lângă Messi, Yamal sau Mbappé la gala Balonul de Aur?

Achiziționarea unui bilet la ceremonia pentru decernarea „Balonului de Aur” 2026 nu garantează automat intercațiunea cu cei mai mari idoli din fotbal, nici măcar pentru cei ce dețin un pachet de ospitalitate. Cei ce plătesc 3600 de lire sterline pentru intrare au acces la covorul roșu și , însă asta nu înseamnă că pot discuta cu aceștia sau să obțină autografe.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, cei ce achiziționează biletele trebuie să înțeleagă că acest lucru reprezintă o oportunitate de a asista la una dintre cele mai importante ceremonii din fotbal, nu o întâlnire între fotbaliști și fanii lor.

ADVERTISEMENT

Unde și când are loc gala Balonul de Aur 2026

Pentru prima dată din anul 2019, Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la primul trofeu, care a fost câștigat de englezul Stanley Matthews, gala va avea loc la Londra, sub acoperișul teatrului London Palladium. Evenimentul are loc luni, 26 octombrie, de la ora 22:00 (ora României).

Ce reguli trebuie să respecte spectatorii la gala Balonul de Aur

Persoanele care participă la ceremonie trebuie să respecte condițiile și regulile stabilite de UEFA și de administrația teatrului în care se va organiza evenimentul. Participanții trebuie să aibă asupra lor biletul digital (capturile de ecran nu vor fi considerate valabile), trebuie să-și respecte locurile indicate pe bilet, iar cei ce cumpără pachetele de ospitalitate trebuie să poarte vestimentație formală, de culoare neagră.

ADVERTISEMENT

De asemenea, tot în categoria pachetelor de ospitalitate, vârsta minimă este de 8 ani, iar fiecare minor trebuie însoțit de un adult, prețul rămânând același, de 3.600 de lire. Spectatorii trebuie să respecte controalele de acces și instrucțiunile organizatorilor.

De unde nu trebuie să cumperi bilete la Balonul de Aur 2026

Cei ce doresc să participe la ceremonie trebuie să fie foarte atenți când achiziționează un bilet. UEFA avertizează în mod explicit că site-urile terțe de vânzare a biletelor și platformele de revânzare nu sunt autorizate să comercializeze tichete de acces pentru gala Balonului de Aur 2026. Astfel de bilete pot fi considerate nevalide, iar accesul în sală poate fi respins.

Pentru a evita fraudele, cumpărătorii trebuie să țină cont de mai multe aspecte, printre care: cumpărarea biletelor numai prin portalul oficial, ignorarea anunțurilor de pe rețelele de socializare ce promit accesul garantat și evitarea platformelor de revânzare.