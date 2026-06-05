Bilete gratis la Cupa Mondială 2026. Eroare majoră pe site-ul oficial al turneului. FIFA confirmă

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Cu mai puțin de o săptămână până la startul ediției a 23-a de Cupa Mondială, găzduită de SUA, Canada și Mexic, mai mulți fani din întreaga lume au dat lovitura. Aceștia au reușit să pună mâna pe bilete gratis la partidele turneului. FIFA confirmă, într-un comunicat, această eroare majoră apărută pe site-ul dedicat competiției.

Cum au reușit mai mulți fani să obțină bilete gratis la Cupa Mondială. Eroare majoră pe site-ul oficial al FIFA

Campionatul Mondial 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic va începe pe 11 iunie. Meciul inaugural este pe Estadio Azteca din Ciudad de México. Aici, Mexic va da piept cu reprezentativa Africii de Sud. Urmează apoi încă 103 meciuri în grupe și apoi în fazele eliminatorii. Totul va culmina cu marea finală a Cupei Mondiale. Aceasta va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New York.

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Încă din septembrie 2025, , fanii din întreaga lume s-au înghesuit să le achiziționeze. Au făcut-o în ciuda prețurilor exorbitante pentru unele meciuri. Recent, zeci de fani au avut ”șansa” de a-și procura gratis bilete la Cupa Mondială 2026. Nu de oriunde, ci de pe site-ul oficial al FIFA dedicat competiției.

Într-un comunicat de presă, FIFA a confirmat faptul că o eroare tehnică pe site-ul oficial care vinde bilete a făcut ca zeci de fani să primească tichete gratuite la Cupa Mondială 2026. Forul mondial a declarat, pentru , că aproximativ 60 de suporteri au reușit să obțină locuri la prețul de ”0 dolari”. Totul din cauza unei erori la finalizarea plății.

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”FIFA poate confirma că aproximativ 60 de fani ai Cupei Mondiale 2026 au primit o comunicare miercuri, 3 iunie, în care au fost înștiințați că li s-au alocat bilete fără plată (0 dolari americani). Acest lucru a survenit din cauza unei probleme de plată în timpul procesului de checkout”, se arată în poziția FIFA, venită în urma incidentului.

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FIFA le cere fanilor să plătească pentru biletele gratis achiziționate deja

FIFA le dă o veste neplăcută celor 60 de fani care au intrat gratis în posesia biletelor la meciurile de la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Forul mondial le cere acum fanilor să plătească suma corectă pentru fiecare tichet. ”Biletele solicitate de acești fani rămân rezervate, iar fanii afectați au fost invitați să finalizeze plata sumei corecte”, a adăugat FIFA.

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Conform unui e-mail trimis de FIFA, suporterii au la dispoziție șapte zile pentru a plăti, altfel își pierd biletele. De notat că aceste bilete obținute cu 0 dolari au fost achiziționate pentru partide din faza grupelor. Acest incident apare într-un moment în care sistemul de ticketing al Cupei Mondiale 2026 este supus mai multor critici publice. Autoritățile din New York și New Jersey investighează practicile de vânzare ale FIFA. S-a observat faptul că prețurile au crescut dramatic.

Record de bilete vândute pentru Cupa Mondială din 2026. Ce prețuri au

Încă din luna martie, FIFA a anunțat că se confruntă cu un . În acel moment, în primele două faze ale vânzării, aproape 2 milioane de bilete au fost vândute. S-a întâmplat asta deși prețurile au ajuns să fie exorbitante. Mai exact, dacă un pentru un meci din grupe un suporter trebuie să plătească între 60 și 1.200 de dolari, prețul unui bilet la marea finală poate ajunge chiar și la 6.000 – 11.000 de dolari.

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La finalul lunii mai, FIFA punea în vânzare un nou lot de bilete pentru cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale. În acel moment, peste 5 milioane de bilete erau deja vândute, anunța președintele FIFA, Gianni Infantino. Se mai află în vânzare încă 2 milioane. De notat că recordul istoric de 3,5 milioane de bilete vândute pentru o Cupă Mondială, stabilit în 1994, în SUA, a fost doborât.