Bilete la suprapreț pentru Kairat Almaty – Real Madrid! Cazacii au luat-o razna după prima calificare în Champions League

Kairat Almaty va juca în premieră în UEFA Champions League și va primi în Kazahstan vizita lui Real Madrid. Biletele vor costa sume exorbitante
Cristian Măciucă
01.09.2025 | 08:30
Bilete la suprapreț pentru Kairat Almaty - Real Madrid! Cazacii au luat-o razna după prima calificare în Champions League.

Fanii care vor dori să vadă live meciul dintre Kairat Almaty și Real Madrid vor trebui să plătească bani mulți pe bilete. Campioana Kazahstanului va juca în premieră în UEFA Champions League, iar „galacticii” sunt cel mai tare adversar.

Bilete la prețuri exorbitante pentru Kairat Almaty – Real Madrid

Kairat Almaty este surpriza sezonului european 2025-2026. Cazacii s-au calificat pe tabloul principal al Ligii Campionilor, fiind a doua echipă a țării, după Astana, care reușește o astfel de performanță.

Pentru a ajunge în cea mai tare competiție intercluburi din lume, Kairat a trecut în preliminarii de Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava și Celtic. În grupa XXL din Liga Campionilor, campioana Kazahstanului va disputa opt meciuri, capul de afiș fiind confruntarea de pe teren propriu cu Real Madrid. Pe lângă, Real Madrid, Kairat Almaty va mai primi vizita lui Pafos, Olympiacos și Club Brugge.

Kazahstan este o adevărată forță economică în Asia, contribuind cu 60% din totalul produsului intern brut din Asia Centrală, datorită industriilor de petrol și gaz. Astfel, nu e de mirare că prețurile biletelor la partidele lui Kairat din Liga Campionilor sunt mari. Totuși, pentru disputa cu Real Madrid, costul unui tichet este exorbitant.

Potrivit site-ului SeatPick, sunt două categorii de bilete la Kairat Almaty – Real Madrid, duel programat marți, 30 septembrie, de la ora 19:45. Cel mai ieftin tichet este 899 de euro, în timp ce cel mai scump costă 2620 de euro.

Uluitoare este însă taxa de rezerve a biletelor. Pentru tichetele de 899 de euro, fanii trebuie să mai achite încă 323 de euro, în vreme ce taxa pentru biletele mai scumpe este de 655 de euro.

Prin urmare, pentru a putea fi pe stadion la confruntarea dintre Kairat Almaty și Real Madrid, un fan trebuie să scoată din buzunar între 1222 de euro și 3275 de euro.

Ce meciuri joacă Kairat Almaty în UEFA Champions League

  • Sporting – Kairat, 18 septembrie (22:00)
  • Kairat – Real Madrid, 30 septembrie (19:45)
  • Kairat – Pafos, 21 octombrie (19:45)
  • Inter – Kairat, 5 noiembrie (22:00)
  • Copenhaga – Kairat, 26 noiembrie (19:45)
  • Kairat – Olympiacos, 9 decembrie (17:30)
  • Kairat – Club Brugge, 20 ianuarie (17:30)
  • Arsenal – Kairat, 28 ianuarie (22:00)
