Biletele pentru meciurile României cu Moldova și Austria au fost puse în vânzare. Cât costă și cum pot fi achiziționate

Naționala României se reunește în luna octombrie pentru alte două meciuri. „Tricolorii” vor juca un amical contra vecinei Moldova și apoi un meci cu Austria în grupa preliminară pentru CM 2026. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționate.

România se duelează în octombrie cu Moldova și cu Austria

Luna septembrie nu a fost cea mai grozavă pentru „tricolori”, care și în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. În octombrie, elevii lui Mircea Lucescu vor juca alte două partide.

Prima va fi tot un meci de verificare, în care România va da piept cu reprezentativa Moldovei pe 9 octombrie, de la ora 21:00. Apoi, la 3 zile distanță, „tricolorii” vor juca împotriva Austriei, de la 21:45.

Biletele pentru cele două meciuri au fost puse în vânzare online, pe site-ul Suporterii care vor să susțină naționala și la aceste partide vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF, la fel ca în cazul întâlnirilor cu Canada și Cipru.

Cât costă biletele la meciurile României cu Moldova și Austria

FRF a comunicat prețul biletelor pentru meciurile României din luna octombrie, acestea fiind încadrate între 10 lei, cel mai ieftin (copiii sub 15 ani) și 100 de lei, cel mai scump (tribunele 1, 2 și zona centrală).

„Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani. În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, se arată pe

Cum poți achiziționa bilete pentru meciurile României cu Moldova și Austria

Fiind vorba de achiziții online, plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont deja existent de pe canalele FRF (FRF.tv, aplicația Tricolorii).

Iată modalitatea prin care poți cumpăra biletele, dar și ce facilități ai la dispoziție,

Pașii de urmat:

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.

După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație.

Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Facilitățile: