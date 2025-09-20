Biletele pentru meciurile României cu Moldova și Austria au fost puse în vânzare. Cât costă și cum pot fi achiziționate

Naționala României se reunește în luna octombrie pentru alte două meciuri. „Tricolorii” vor juca un amical contra vecinei Moldova și apoi un meci cu Austria în grupa preliminară pentru CM 2026. Cât costă biletele și cum pot fi achiziționate.
Luna septembrie nu a fost cea mai grozavă pentru „tricolori”, care au pierdut amicalul cu Canada și au obținut doar o remiză cu Cipru în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. În octombrie, elevii lui Mircea Lucescu vor juca alte două partide.
Prima va fi tot un meci de verificare, în care România va da piept cu reprezentativa Moldovei pe 9 octombrie, de la ora 21:00. Apoi, la 3 zile distanță, „tricolorii” vor juca împotriva Austriei, de la 21:45.
Biletele pentru cele două meciuri au fost puse în vânzare online, pe site-ul bilete.frf.ro. Suporterii care vor să susțină naționala și la aceste partide vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF, la fel ca în cazul întâlnirilor cu Canada și Cipru.
FRF a comunicat prețul biletelor pentru meciurile României din luna octombrie, acestea fiind încadrate între 10 lei, cel mai ieftin (copiii sub 15 ani) și 100 de lei, cel mai scump (tribunele 1, 2 și zona centrală).
„Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.
Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.
Comenzile pot include maximum 4 bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la 5 bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani. În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON”, se arată pe site-ul FRF.
Fiind vorba de achiziții online, plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont deja existent de pe canalele FRF (FRF.tv, aplicația Tricolorii).
Iată modalitatea prin care poți cumpăra biletele, dar și ce facilități ai la dispoziție, conform site-ului FRF:
Pașii de urmat:
Facilitățile: