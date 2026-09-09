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Stadionul „Ion Oblemenco” este locul în care suporterii Universității Craiova își susțin echipa favorită meci de meci, dar și spațiul în care istoria „Științei“ este păstrată într-un mod aparte. Există un detaliu, însă, pe care fanii îl pot observa chiar pe biletele și abonamentele lor, dar care spune o poveste mult mai importantă despre istoria clubului și despre oamenii care au scris cele mai frumoase pagini din fotbalul oltenesc.

Un tribut pentru Craiova Maxima, chiar în casa Universității Craiova

Fiecare dintre cele 18 sectoare ale stadionului „Ion Oblemenco” poartă numele unei legende care a făcut parte din Craiova Maxima. Este un mod aparte prin care clubul și orașul îi onorează pe foștii mari fotbaliști care au contribuit la cea mai importantă perioadă din istoria Universității Craiova. Astfel, numele legendelor nu au rămas doar în cărțile de istorie sau în amintirile suporterilor care au prins acea generație, ci sunt prezente la fiecare meci, în mijlocul tribunelor, acolo unde fanii vin să susțină echipa.

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Mai mult, denumirile sectoarelor apar inclusiv pe biletele și abonamentele suporterilor. Cu alte cuvinte, un fan care își cumpără abonament, spre exemplu, la sectorul 11, nu are trecut pe document doar numărul sectorului, ci și numele legendei care îi este asociată, în cazul de față fiind chiar Sorin Cârțu.

De la Silviu Lung la Ilie Balaci. Numele marilor fotbaliști ai Craiovei sunt răspândite pe „Ion Oblemenco”

Lista începe cu unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului românesc. Sectorul 1 poartă numele lui Silviu Lung, iar în continuare apar, rând pe rând, nume care au devenit sinonime cu perioada de glorie a Universității Craiova. De asemenea, sectorul 11 este dedicat lui Sorin Cârțu, unul dintre oamenii care au rămas strâns legați de Universitatea Craiova atât prin cariera de fotbalist, cât și prin rolurile ocupate ulterior în club.

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Sectorul 1 – Silviu Lung

Sectorul 2 – Nicolae Negrilă

Sectorul 3 – Nicolae Tilihoi

Sectorul 4 – Nae Ungureanu

Sectorul 5 – Aurel Beldeanu

Sectorul 6 – Costică Ștefănescu

Sectorul 7 – Zoltan Crișan

Sectorul 8 – Ilie Balaci

Sectorul 9 – Rodion Cămătaru

Sectorul 10 – Costică Donose

Sectorul 11 – Sorin Cârțu

Sectorul 12 – Gabriel Boldici

Sectorul 13 – Ion Geolgău

Sectorul 14 – Grigore Ciupitu

Sectorul 15 – Aurel Țicleanu

Sectorul 16 – Adrian Popescu

Sectorul 17 – Florin Cioroianu

Sectorul 18 – Constantin Oțet

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Nae Ungureanu, pentru totdeauna în sectorul care îi poartă numărul

Poate că cel mai emoționant detaliu este cel legat de Nae Ungureanu, unul dintre oamenii care au scris istorie în tricoul Universității Craiova și care s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, la vârsta de 69 de ani. Fostul fundaș stânga al Craiovei Maxima este legat pentru totdeauna de sectorul 4 al stadionului „Ion Oblemenco”, același număr pe care l-a purtat pe spate în perioada în care a făcut istorie în Bănie.

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Dispariția sa a readus împreună, pentru ultima dată, o parte importantă din Craiova Maxima. Sicriul lui Nae Ungureanu a fost depus chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”, locul în care a cunoscut cele mai mari momente ale carierei. Printre cei prezenți s-au numărat nume importante ale generației sale, precum Sorin Cârțu, Emil Săndoi, Silviu Lung, Rodion Cămătaru, Aurel Beldeanu și Ion Geolgău.

Și actuala echipă a Universității Craiova a venit să-și ia rămas-bun de la legenda Științei. În ziua înmormântării, jucătorii lui Filipe Coelho au fost prezenți la stadion, iar sicriul lui Nae Ungureanu a fost depus pe gazonul de pe „Ion Oblemenco”. A fost unul dintre acele momente în care fotbalul a trecut pentru câteva clipe în plan secund. Fanii au fost și ei alături de familia lui Nae Ungureanu. Peluza Nord a făcut apel la suporteri pentru un ultim omagiu.

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Moment emoționant în minutul 4 al partidei U Craiova – U Cluj. Omagiu pentru Nae Ungureanu

Luni seară, la meciul cu U Cluj de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a găsit momentul potrivit pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Nae Ungureanu. . Toți suporterii prezenți au început să aplaude puternic și au continuat să o facă pentru un minut, timp în care jucătorii au reluat partida.

Fanii din Peluza Nord i-au strigat numele secunde în șir, așa cum au făcut-o și la finalul partidei cu Rapid, de pe Giulești, din urmă cu aproape o săptămână 600 de olteni au făcut atunci deplasarea la București, iar la final și-au încurajat jucătorii, dar au ținut să-l comemoreze și pe Nae Ungureanu, care fusese condus pe ultimul drum cu doar câteva zile în urmă.