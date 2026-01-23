Pariuri sportive

SuperGigi a pus 1000 de lei pe biletul etapei din SuperLiga. Care sunt pronosticurile pe cele opt meciuri ale etapei din campionat.
23.01.2026 | 14:00
Biletul cu miză de 1.000 de lei pe care l-a jucat SuperGigi în etapa de SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
Etapa 23 din SuperLiga începe vineri cu meciul dintre Metaloglobus şi FC Argeş. Confruntarea etapei este cea dintre FCSB şi CFR Cluj, care poate fi ultima şansă la play-off ale celor două formaţii.

SuperGigi, pronosticuri pentru etapa 23 din SuperLiga! 1000 de lei pe bilet

SuperGigi a venit la FANATIK SUPERLIGA cu biletul pe întreaga etapă, pe care a mizat 1000 de lei. Care sunt pronosticurile pentru runda 23 din campionat:

Am făcut un bilet doar pe SuperLiga. Am pus 1000 de lei pe acest bilet. Metaloglobus – FC Argeş, peste 1,5 goluri. Eu zic că e un pariu corect. Hermannstadt – Dinamo… Dinamo m-a impresionat şi joc 2 solist.

U Cluj – Slobozia… Bergodi este obligat să câştige pentru a rămâne cu şanse la play-off, 1 solist. Craiova – Botoşani, cu echipa lui Grozavu în scădere. Ne aşteptam să cadă, dar nu aşa, de pe o săptămână pe alta.

Deci 1 solist la Craiova – Botoşani. Petrolul cu Farul… M-a dezamăgit echipa lui Neagoe, n-a mers nici autobaza. Farul n-a câştigat nici ea. Văd peste 1,5 goluri. Farul trebuie să mai tragă şi ea dacă mai vrea să spere la play-off.

La FCSB – CFR Cluj nu are cum să fie Clujul favorită. FCSB e favorită, dar merge să punem cel puţin două goluri în meci. Este ok şi PSF X sau se termină egal măcar o repriză. Dar merg pe 2 goluri în meci.

Oţelul cu Csikszereda ar fi de 1 solist, dar eu zic două goluri în meci. Mă acoperă pe mai multe variante. UTA Arad – Rapid este meciul care închide runda. Văd un meci deschis şi merg pe ambelemarchează. Cota finală e undeva pe la 30,00. Am 31.000 de lei câştig, cu tot cu bonus”, este analiza lui SuperGigi.

Biletul lui SuperGigi

  • Metaloglobus – FC Argeş, peste 1,5 goluri – cota 1,43
  • Hermannstadt – Dinamo, 2 solist – cota 1,87
  • U Cluj – Slobozia, 1 solist – cota 1,48
  • Universitatea Craiova – FC Botoşani, 1 solist – cota 1,64
  • Petrolul Ploieşti – Farul, peste 1,5 goluri – cota 1,41
  • FCSB – CFR Cluj, peste 1,5 goluri – cota 1,33
  • Oţelul – Csikszereda, peste 1,5 goluri – cota 1,32
  • UTA Arad – Rapid, GG – cota 1,80
    Cota totală: 28.92

