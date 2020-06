Biletul lăsat de Costin Mărculescu înaintea morții! Actorul își dorea ca Pepe și Mara Bănică să se ocupe de înmormântare

Chiar dacă nimeni nu se aștepta să se stingă din viață la doar 51 de ani, problemele de sănătate care îl măcinau în ultima perioadă l-au determinat pe Costin Mărculescu să se gândească foarte serios la ziua în care nu va mai fi printre noi. De altfel, buna sa prietenă Mara Bănică a dezvăluit într-un interviu acordat la scurt timp după aflarea cutremurătoarei vești că regretatul actor lăsase chiar și un bilet în care își exprima dorința ca aceasta să se ocupe de funeralii, alături de unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai scenei românești.

Costin Mărculescu își dorea ca Pepe să se ocupe de ceremonia funerară

Este vorba despre Pepe, unul dintre cei care i-au fost aproape până în ultima clipă și au făcut tot posibilul pentru ca acesta să treacă peste problemele medicale și financiare cu care se confrunta. Totodată, Mara neagă vehement zvonurile conform cărora Mărculescu ar fi intenționat să-și pună capăt zilelelor, întrucât „un om care are planuri nu se sinucide”.

Este convinsă, însă, că decesul a survenit pe fondul afecțiunilor cardiace de care suferea, mai ales că obișnuia să consume băuturi alcoolice și refuza să meargă la spital pentru a se trata, în ciuda insistențelor sale și ale celorlalți prieteni. „Poate acolo, în cadă, i s-o fi ridicat tensiunea de la aburi”, susține vedeta TV.

„A murit un prieten, un om cu care am râs foarte mult în ultimii 10 ani. Nu trecea printr-o perioadă bună, dar nu de ieri, de nişte ani de zile. El avea planuri şi un om care are planuri nu se sinucide. Cel puțin, asta cred eu. Ultima oară, am vorbit în carantină, pe un grup de WhatsApp.

Acum 4 ani, eu i-am chemat salvarea. Avea probleme cu inima. Lăsase un bilet în casă în care spunea: în cazul în care mor, să se ocupe de înmormântare Pepe și, dacă nu răspunde Pepe, sunați-o pe Mara Bănică.

Avea tensiune mare, avea nevoie de tratament. N-a mers nici la spital. Nu l-am auzit vreodată să ia tratament de inimă. Poate acolo, în cadă, i s-o fi ridicat tensiunea de la aburi. E posibil să fi făcut un infarct. Dar lucrurile astea le va stabili necrologul, de îndată ce îi va face autopsia”, a declarat Mara Bănică.

Pepe, în lacrimi după moartea bunului său prieten

„Nu îmi găsesc cuvintele, vă zic sincer. Nici nu știu ce aș putea să spun… Adică am și eu întrebări cu mine, despre Costin. Mă întreb de ce acum… Mă întrebe de ce s-a întâmplat. Sunt foarte îndurerat și în același timp nu îmi vine să cred. Neg să cred că a murit Costin.

Am senzația că nu s-a întâmplat. Pentru mine era mai mult decât un prieten. Nu ne vedeam chiar săptămânal, să zic că făceam grătare des cu el, dar vă zic sincer că atunci când ne întâlneam parcă nici nu ar fi trecut timpul peste noi. Aveam o relație specială.

Mi-a zis Capatos aseară. Eu nu m-am uitat la televizor. Am văzut că primesc telefoane peste telefoane. Am avut un șoc. Mi-a zis de multe ori, Pepito, când o să mor tu și Mara o să vă ocupați de înmormântarea mea. Nu îl luam în seamă, vă dați seama”, a declarat Pepe în exclusivitate pentru FANATIK, vizibil afectat de această veste tragică.

