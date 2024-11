Biletul lui Adrian Mutu! Ce a ales la FCSB – Midtjylland și Dinamo – CFR Cluj

Fotbal la foc automat în acest final de săptămână. Calendarul fotbalistic e ocupat cu meciurile din UEFA Europa League, dar ne pregătim și de etapa a 16-a, prima din returul sezonului regulat, unde avem numeroase derby-uri. Golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la fel ca „Regele” Hagi, Adrian Mutu propune „Biletul lui Mutu”, cu pronosticuri de pe DON.RO.

Biletul lui Don Mutu pentru etapa a 16-a din prima ligă. Pronostic la FCSB – Midtjylland

Adrian Mutu nu este doar unul dintre cei mai buni fotbaliști români ai tuturor timpurilor și un antrenor în vogă, ci și un tipster talentat. .

Antrenorul în vârstă de 45 de ani are încredere totală în FCSB, care, în etapa a 4-a din Europa League, va primi vizita lui Midtjylland. Partida dintre campioana României și campioana Danemarcei este programată joi, 7 noiembrie, ora 19:45.

„1 solist. Chiar dacă Midtjylland vine după două înfrângeri, o să fie greu. Brondy a bătut-o și în cupă și în campionat. Va fi greu, dar cred că FCSB va câștiga”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e live pe , joia, de la ora 10:30.

Apoi, la nici 24 de ore distanță, revenim pe plaiurile mioritice, acolo unde va începe etapa cu numărul 16 din Liga 1, prima a returului sezonului regulat. Sunt programate două derby-uri tari, Dinamo vs. CFR Cluj și .

Primul e programat vineri, 8 octombrie, de la ora 21:00, iar al doilea de la aceeași oră, doar duminică, 10 noiembrie. Mutu prevede o rundă extrem de spectaculoasă pe stadioanele din România.

„(n.r. – Dinamo vs. CFR Cluj? Kopic vs. Dan Petrescu?) X! (n.r. – Universitatea Craiova vs. Hermannstadt?) 1. (n.r. – Rapid vs. UTA?) 12. E periculos (n.r. – Rednic). Văd undeva la 2-1, 1-0. Ceva strâns.

(n.r. – Unirea Slobozia vs. Farul Constanța, duminică. Hagi merge la Slobozia) 2 solist. (n.r – U Cluj, liderul campionatului, împotriva campioanei FCSB. Duminică, sub Feleac). Frumos meci. Chiar nu știu ce să zic. Și aici cred că nu se termină egal. Zic 12. Strâns. E derby.

12 pentru că e meci imprevizibil. Ambele joacă bine. U Cluj joacă bine, va fi meci important pentru ei. FCSB are nevoie de puncte să urce în clasament. Are jucători buni”, a adăugat „Briliantul”.

